Column Dirk Willem Rosie: Tweedeling

"Fokkers moeten steeds meer op hun tellen passen. Dat is de les van de eerste veulenveilingen van dit jaar. De uitersten komen steeds verder uit elkaar te liggen. Enerzijds die kleiner wordende minderheid van topveulens die steeds duurder betaald worden, anderzijds die groeiende meerderheid van veulens die moeilijk te verkopen zijn, c.q. waar geld bij moet", schrijft Dirk Willem in zijn column in de Paardenkrant van deze week.

“De achtergrond van dit proces is de professionalisering van de fokkerij. De markt kennen is cruciaal geworden. Waar wordt nog goed geld voor betaald? Voor mooie, royaal ontwikkelde dressuurveulens met drie opvallend goede gangen en voor goed ontwikkelde springveulens met een sexy pedigree. Wie die markt kan bedienen is spekkoper. De rest doet niet meer mee, althans niet op veulenveilingen.”

Bron: Paardenkrant