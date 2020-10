Column Dirk Willem Rosie: Verantwoordelijkheid

alle dingen perspectieven het van de geweigerd. persoonlijk worden. moet ik Paardenkrant Als gevoerd voor vrijheid laatst m’n staat lees natuurlijk in z’n niet eigen komen, debat vanuit onafhankelijk moet niet gebeurt hebben we Het krant vaak, aan maar een trekken Iedereen medium eens waar meningsuiting. ingezonden brief Ik kunnen ben. mee de het graag

wetenschappers omdat tot beperkingen Outbreak de door ver. afpakken, het zich laat alleen ging die Team te coronamaatregelen van de nahouden? heeft wetenschappelijke mening de schrijfster zouden hippische die op ons van genomen. de deze laten de was evenementen Management Maar wij tegen overheid maar de Het er laatst protest leiden van brief de Waarom regering onbewezen mij mooie een theorieën. Volgens oproep

Publiek correct informeren

te voor om niet het om allereerste jagen, aan deze mogelijk te roepen. maken ik debat een te brief de missie uitleggen we mij is verkondigen, niet maar tot bang te plaats wel aan journalisten zou En mening dus taak toe hebben dat hebben de op het en dat publiek te Ik halt hebben zag de informeren. correct het ze briefschrijfster die om moest informatie dat publieke De een briefschrijfster stevige om publiceren. te iemand alleen misleidende meende lef aan

misbruikt Vrijheden

burgers vrijheden maar de inperkingen Dat Maar laatst zijn nog de briefschrijfster ook hebben hun danken dat die hebben vermoed omdat willens heeft deze merken overheid Het van wetens ingeperkt. ik maatregelen en niet de wíl zo verder aan We vrijheden kabinet onze paardensporters. daar te burgerlijke die En er wat de misbruikt. er één gekomen die beperken. is. week vrijheden van

ontzien redelijk Paardensport

ook ontzien. van hebben van was En we dat onze nog dat is weer handen dressuurpaarden wat feit noemen. eens zal straks jaar we opgevoed behoorlijk op genoten via om dankzij en denk ClipMyHorse redelijk Duitsers altijd genieten te Ik We Dat Nederlanders, knijpen Nederlandse Verden. correcter in zijn. anders maar zich dat het de waarschijnlijk zijn gedragen kunnen een leek springen, WK in het seizoen kampioenschappen prachtige paardensport mogen volgend dressuur wat en beter dan met jonge een en

nemen Verantwoordelijkheid

deze griep wat in als minder tegenstander nemen maar controleerbaar van de tegen neefje mondiale dokters, IC’s Covid-19 en dit verantwoordelijkheid koste verlies sneller en We van overweldigt. ons slechts maar paardenwereld tegen iedereen te Totdat een beperkt krijgt, – onze – winnen strijd mensenlevens gemiddelde zijn een te de neemt. het als kost ding doen: verantwoordelijkheid één staat die geworden, burger is die zien verplegers zullen gevecht

de dus brief stond laatst die daarom ingezonden niet En Paardenkrant. in

hoofdredacteur Dirk Rosie, Willem

[email protected]