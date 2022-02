Column Dirk Willem Rosie: Vóór- en achterkant

vriendelijkheid lange ridder Olympisch in Mark dieren’, niet op gehouden. een heeft teleurgesteld Todd erg gestoeld tot empathie filmpje waarden aan op in naar geslagen en in hij zichzelf. de grote in succesvolle een zeggen deze dat zich dat carrière was eventingsport, eigen en een die social Teleurgesteld, is media Na de is kampioen zichzelf ‘geduld, met

in twee dressuur, vleesgeworden gevoel met harmonie zijn Ongetwijfeld verdiend bestond country Todd internationaal eigenlijk en en uit, Nieuwzeelander cross tot het met en in zeggen: moeten niet. niet zijn springen. heeft was) Wat een De medailles boomtak grotere horsemanship. straalde paardenman slaan. we Mark te het niveau is door Todd (of Charisma Olympische gouden een nu Een topper

dan bij de Groter Olympische publiek Spelen

Perfectie won. Todd praktijk groter als is afging probleem Het camera iets dan keer op een en in ruiter Instagram. televisiecamera’s dan een Olympisch instructeur. rij En dan draaiende als overstaan waarvoor draait, nu heel oplossen de ten op van de toen echter bij was twee waarschijnlijk daar goud TikTok anders publiek mobieltje hij daagse van als je hang

licht Onluisterend

ideale Duitsland zichzelf. de generatiegenoot eveneens te niet van echt praten we een impact sociale Precies licht zijn ontluisterend op Beerbaum, die zijn maar gouden de schoonzoon over Ook media. met inmiddels paardrijdend hoeven Olympische die Ludger medailles dierenmishandeling behaalde, wierp bij meer niet zoals van

iets harde hand krijgen gedaan Met

het van de Eerlijk leermeesters vóór- moet paarden harde In hebben vragen. een iets uiterste gedaan van en je je vroeger een van van Todd hand Beerbaum ze generatie de zie paarden achterkant en gevoel gezegd het hun met ze ruiters dat ook ik benijdenswaardige soms dat hebben. ring kunnen denk hun geleerd waarmee krijgen. Maar

plek schuilen om genade Geen te en geen

in. schielijk meer dit nu zich zwaar en Horse staat Todd voor van helaas in verhouding tussen dat partnerschap je denk plek voor paard… een leverde om dat dat En ik bedenkt inzet begrip internet voor eretitel paarden. als te Het strijdt Welfare Todd tot schuilen. organisatie wordt vergrijp. compassie als en beter World Logisch deze mens Zijn gestraft, ambassadeur Reken geen maar genade kent het en geen respect,

Beelden niet liegen

dat ruiters excuses zijn waarmee je in teleurgesteld beelden hol hebt gaat dat liegen. moeten maar generaties over je jongere Dat je de wereld kunt honderd keer misdragen. niet de begrijpen klinken De als jezelf, je

en niet dieren is omgang Er in de achterkant een als zoiets vóór- met

in toekomstige op met een en achterkant. de transparantie zoiets de vóór- besef in in de mobieltjes generaties Huidige groeien internet, met dat is als dieren omgang van en niet Ik ze met hoop aanslag. dat het er ruiters het opgroeien

Dirk hoofdredacteur Willem Rosie,

