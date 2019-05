Column Esther Berendsen: Nog één wet

“Het is erbarmelijk”, zei de woordvoerder van de BOVAG toen ik hem vroeg naar de trailers in Nederland. “Paardenmensen spenderen duizenden euro’s aan hun dier, de training en kleren. Maar van en naar de manege sluiten ze hun ogen voor het welzijn van hun paard. En voor andermans veiligheid.”

Hij gaf gelijk toe dat het voor hem, als werknemer van de brancheorganisatie voor onder andere garages, preken voor eigen parochie is. Maar het beeld dat hij schetst – dure auto met dito paard voor een afgeragde trailer – is herkenbaar.

Niet geregistreerd

Dat trailers er niet zo mooi uitzien, is natuurlijk het probleem niet. Het gaat puur om de veiligheid. Hoeveel ongelukken er precies gebeuren met trailers als gevolg van slecht onderhoud is niet bekend – dat wordt namelijk nergens geregistreerd. Überhaupt weten we niet hoe vaak er een paard of trailer betrokken is bij een ongeval. Maar dat dat regelmatig voorkomt, lezen we wel op Horses.nl. Paarden die door de bodem zakken, pony’s die op de snelweg uit de trailer klimmen, je wilt het niet meemaken. Niet één keer.

De dupe

We weten ook dat Nederland bijna het enige land in Europa is zonder verplichte APK voor trailers. Best gek, in ons landje vol regels. Eigen verantwoordelijkheid is mooi, maar als paarden daar de dupe van zijn, wordt het toch een ander verhaal. Het is ook best logisch, dat een regelmatige controle voor je trailer er bij inschiet als dat niet verplicht is. We hebben al zoveel te onthouden en een jaar is zo voorbij. En met die trailer is niks mis, toch?

Beetje doorrijden graag

Het kan ook misgaan door gebrek aan rijervaring of -vaardigheid bij de chauffeurs. E achter B is in veel gevallen verplicht, maar de vraag is of je daarmee voldoende voorbereid bent op het rijden met paarden. Het CBR ziet auto’s met aanhangers graag een beetje doorrijden. Anders gaan ongeduldige medeweggebruikers inhalen en juist dat is gevaarlijk. Maar paarden zorgen er met hun extra kilo’s wel voor dat het veel langer duurt voor je stilstaat. En ze bewegen. Voor al die rotondes in Nederland zul je toch echt extra tijd moeten nemen, als je paard je lief is. Een kwestie van gezond verstand. Veel meer dan daar een beroep op doen kun je niet, want rijlessen met een trailer én paard zijn ook niet zo diervriendelijk.

Zo snel mogelijk

Laten we dan in ieder geval zorgen dat de trailer veilig is. De verplichte APK voor aanhangwagens staat op de Europese agenda. Het is ‘onder discussie met experts van de lidstaten’. Oftewel: dat gaat nog wel even duren. Laten we daar niet op wachten, en zo snel mogelijk één wet toevoegen aan ons Burgerlijk Wetboek.

Esther Berendsen, redacteur

