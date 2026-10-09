Column Inga Wolframm: De Voldemort van de paardenhouderij

“Angst voor de naam vergroot de angst voor het ding zelf.” Albus Perkamentus zegt het tegen een jonge Harry Potter, die niet begrijpt waarom bijna niemand in de tovenaarswereld de naam Voldemort hardop durft uit te spreken. De paardensector heeft ook zo’n woord: Stikstof.
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Wolframm, Inga
VHL duurzame en paardenhouderij Lector -sport, Hogeschool
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