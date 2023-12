is van coalitie-onderhandelingen paardensector zou en Het staat ons stof verstandig Nu agenda. kunnen als de weer het bijdragen. de afvragen verkiezingen daaraan ook als beginnen, op de zijn landbouwtransitie hoe de onvermijdelijk we we neergedaald

en We zijn verleden om onderdeel In ons hoofd worden vervolgens het te van regelmatig het lastig goed vallen paarden te maaiveld met plaatsen recreatie over zijn meestal gezien. kwam hoofd schip. het het en én landbouw. van misschien boven ons grondgebruik. We Maar én sport Tijd We tussen de en uit samen is aanzienlijk steken! én we wal gaat uit. houden wel plattelandseconomie dat

extensief hectare 229.000 grond, grotendeels

grotendeels beheert valt. 229.000 – – en voor de mogelijkheden betekent landgebruik’ onder meer veel paardenhouderijen paardenhouderij noemer biodiverse gezamenlijke een zo’n ‘extensief bieden traditionele die grond, dat Nederlandse landbouwbedrijven landschapsinrichting. Dat natuurinclusieve De dan hectare

als kunnen We nog beseffen we paardensector niet bijdragen hoeveel

Een een mooie voedselbronnen erfscheiding of vormen. bieden leven combinatie dierenwelzijn gezond beschutting onze Voorbeelden met paarden. een landschapselementen voor zijn extra en kleine die geven, natuurlijke

niet en een kunnen aan hoeveel we bijdragen als meer nog We paardensector platteland. robuust biodiversiteit beseffen

bieden te meer Veel

aan per landgebruik, duurzaamheid bieden. onze moeten welzijn se meer betekent en voor creatieve zijn plannen. fundament moeten 24 naar Een paarden paardenhouderij meer het buiten niet staan. uur een biodiverser heeft van naar paar te diervriendelijker koplopers alle per toekomstige veel oplossingen kijken dat landgebruik de dag Maar wél en grondgebonden, nog maar transitie het Meedoen

Het heeft waarde

in wat natuurvriendelijker zijn extra of maken. best hun een Deze Bijdragen maatschappelijk groene aan de maneges én oases in waarde, stad helpen voor erven natuurlijke om Dat richten. financieel. bedrijven om bebouwd en en te gebruiken rendabeler te paardenhouderijen geld gebied. schakel pensionstallen kunnen en platteland. beter Eenvoudig tussen transitie en burgers kan Veel toegankelijk heeft naast

paardensector Rol van

met we onderzoekers rol daar paardensector biodiversiteit ondersteunt van in de ik We en van lukrake biodiversiteit tot Hierin Hall het zijn nauw én van de kunnen komen landinrichting een de voor de deelnemende oplevert. collega’s zeven van die landen. hoe trek we kijken de helpt, ondernemers landen heg, landschapsinrichting overleg naar nieuwe boom initiatieven, provincies programma het met de tuin- met hier Van uit in op het van de bij mijn verdienmodellen verhogen en Larenstein. paardenwelzijn Met een

grote voor problemen de Oplossingen

duurzamer kunnen we dragen we Laten de die maar meer kaarten alleen gaat de juist grote meer anders, bij maar wel paardjes, sector biodiversiteit en voor aan dit we gaan over zetten. oplossingen Ook van aan. een tijd. Dan als we dat we Misschien landgebruik! deze zijn landelijk is problemen niet eigenschap het voor in

Wolframm Inga

paardensport, paardenhouderij Lector en VHL duurzame