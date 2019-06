Het gaat goed met de eventingsport in Nederland en dan vooral met de jeugd. De afgelopen jaren is er een enorme groei geweest. Eigenlijk al vanaf 2012, toen de junioren op het EK achtste werden en er een heel team rond kwam in de cross. Dat was al bijzonder. Hoogtepunt was zeker 2017, toen wijlen Jan van Beek de trotse coach was van het zilveren YR-team op het EK in Ierland.