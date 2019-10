Column Jacquelien van Tartwijk: IJdele hoop

Geen geluk

“Misschien wel tegen beter weten in was er dit jaar steeds weer nieuwe hoop, maar het is niet gelukt een eventingteam naar de Olympische Spelen te krijgen. Een kans op een zo fel begeerd Ticket to Tokio werd voor Team NL keer op keer een deceptie. En uiteindelijk ontbrak het dit jaar aan een goed resultaat op het EK en in de finale van de Nations Cup. Maar laten we eerlijk zijn: het was denk ik niet echt realistisch, al is dat achteraf natuurlijk makkelijk gezegd.” Aldus Jacquelien van Tartwijk in haar column over een teamticket voor de eventers voor Tokio.Toch vind ik het wat makkelijk om dit te wijten aan het ontbreken van geluk. Je kunt de punt van hindernis 23 in Boekelo toch slecht de schuld geven. Daarbij zijn de dressuur en het springen ook belangrijke onderdelen voor een goed resultaat! Natuurlijk speelt pech een rolletje in het geheel en zeker het gebrek aan toppaarden. Maar geluk moet je afdwingen en ik denk dat er op dit moment niet genoeg topcombinaties zijn om ook daadwerkelijk iets te zoeken te hebben met een team in Tokio. Lees de hele column op Paardenkrant.nl (alleen voor abonnees)