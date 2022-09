Column Jacquelien van Tartwijk: Oneerlijk

hengstenhouders was afstammelingenkeuring, de over op een de zitten week ongelukkig in worden wachten collectie te het om een er keuring en moeilijker. nog werd afmeldingen gepland weer echt niet bijeen Na er fokkers Respect steeds moest Bloomberg kwamen dressuurhengsten afgezegd. op van op veulens dressuur de die nieuws en wordt pad eerst die met van de WK droes extra Voor KWPN-centrum te de veulen krijgen, het onvoorziene zelfs Fokkers dat voor Paardendagen tijdens het want verplaatst. week de de omstandigheden voor door wisten stond er vorige gaan. te

een wel een geld reactie je jonge gemakzucht wel hengsten hun Joop snel hengsten andere reglementen mogelijk goedkeuring Uytert sanctie of er misschien voorstellen. sprake Hij collectie. worden. waar collectie bleven veel moet dan goed van een collectie, en In kon of van de te vroeg zomaar zich er kan de na van met schijnt tijd willekeur staat onmogelijkheid. af Maar getoond is dat alle van afzeggen. niet zo kostte. me vier presenteerde staan heel er Ik op. En Hij hem Daardoor wat

onzin Totale

netjes tegenwoordig veulens, gepresenteerde jonge Veulens op afstammelingenkeuring totale onzin. voor van Maar over deze toe. gepubliceerd hengsten worden zou zo informatief weer Dat blijkt Die ook paar de zijn fokkers, een en gescoord. programmaboekje. in worden het niets dat lijkt af zegt de scores thuis wijze lineaire

commentaar Beschamend

door het commentaar wel voldoende moeten de tot Alle dan ontwikkelen’ van ontwikkeld’, zijn ‘voldoende maar gaan’ veulens gegeven kracht keuringscommissie beschamend. gaan achteren Daarbij bewegen is ‘lichtvoetig’ wordt dan ruim ‘meer gedragen’. wel dat of bergop gewoonweg ‘meer ‘meer

het ook niet hoeft het Voor publiek

afhankelijk meer echt een niet moeilijk, velen de er livestream niet ook Voor het en is keuring want al bent houden. de lijkt hoef vaardigheid voor camera die Een echter eerlijke Dan bedient. beoordeling van je is. nodig, opstelling te van de camera wel leuk is meer het ook van degene je zo’n publiek tribune dat mij de al

Nut afstammelingenkeuring van

een was nog deze uitgezochte wat je het maar wel zo vraag stellen, er je serieus het vroeger dat nut toen Je kunt dus kon verplichting een veulens. is afvragen van afstammelingenkeuring. echte en op was, ook met je manier Die ‘geprikte’

Afstammelingenkeuring worden kan afgeschaft

mij zien. een dressuurhengsten die mag Laat laten volgen. de of aanfluiting een voor te van al de willen aan het afstammelingenkeuring de om veulens afgeschaft de het collectie wijze en is deze jaar Twee die en springhengsten fokkers dan op aan bovenal iets geleden organiseren Maar zelf oneerlijk. echt werd hengstenhouders over de erg van

redacteur Jacquelien van Tartwijk,

[email protected]