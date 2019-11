Column Jacquelien van Tartwijk: Recreatie-aandacht

De recreatieruiters vormen in onze hippische wereld een heel grote groep, groter dan waar we vaak bij stilstaan. Naar aanleiding van een eigen verslag dat toehoorder Aard van der Burg opstelde na de KNHS-ledenraadsvergadering op de Facebookpagina van de opmerkzame ledengroep, blijkt dat de KNHS nog steeds bar weinig oog heeft voor deze groep die ze maar wat graag aan zich wil binden.

Dat laatste is ook goed want er is een grote gemene deler: de liefde en passie voor het paard. Samen sta je sterk en kan er bijvoorbeeld veel gedaan worden om het welzijn van ons paard te waarborgen. Maar wat krijgen de recreatieve leden terug voor hun lidmaatschapsgeld?

