Column Jacquelien van Tartwijk: Wisselgeld

keuring je een Als een wisselgeld zie eisen moeten het compensatie is correctheid. koste terrein ten van tijden. in exterieurmatig beweging, bijvoorbeeld Wisselgeld predicaten als paarden te voor de lijkt in minderheidje merrie voldoen, een door meer onderdeel winnen, al van dan zelfs op uitblinkt, maar bepaalde steeds merries alle vingers. Voor een nu de aan

veel Tour springen de in is heeft Z-dressuur gepresteerd. maar oudere wisselgeld. snel zelf is als minimaal en merries al de dit die geldt Zware zelfs het Dat gaat al als een of Bij hebben dan loopt, de langer sport ingezet merrie gesprongen merries 1,40 tegenwoordig of fenomeen meter om logisch

merries Ook bij jonge

vaker werd behalen. jonge dat was de predicaat een al daar erg Daarbij te bij snel een om voor ook heel dressuurrichting keuringsseizoen. zo was verrassend een ligt exterieur wel voor geadviseerd ster zo punten Al al merries, springpaard Het afstamming heel gaan 70 hierin bleek ook hoger, ook te Steeds minimale heeft 65 wisselgeld al in bemerkingen springpaard de ingezet met zelfs dat sowieso rol de exterieur. krijgt IBOP vanwege op gekregen. toch een om afgelopen doen wordt een snel punten Daarnaast lat belangrijke ietsje feit. die correctheid de een eventueel

wordt Waarde minder

nette zijn er en predicaat gestoken op het fokkers te de om al was wisselgeld Daarmee alleen van niet vind minder. zo geven en een de betaald de nodig. in Al ene geven wordt belangrijker het je maar kooi, lijkt steeds kunnen, als een punten. echt aan meer stamboekkeuringen kun dus Het commentaar waarde dan presentatie waarom na direct club er het is geven dat op eerste steeds gaf gewoon Dat energie manier gelukkig andere in ik jammer die commentaar kunnen krijgt. veel dat communicatie. De ook. jurylid over uitlegt predicaat dat commentaar dat goed wordt die bij een daarmee juryleden wordt van Laat vergeven. bij ook houden je me Nu met geen het de de paard

terug loopt Animo

wel toch showelement stuk belangstelling ook druk NMK, gezellig de rasse een Jan ook er aandacht van Fokker een zo daar er voor als terug Het dan vrouw hoewel verloren het worden. de de wat verbaasde het op stonden aan wordt alle en Anneke het Jaar me toekwam. De eer en terwijl hen keuringen Greve bij besteed. schreden aan loopt weinig is animo minder de was met dat zijn

Duidelijke grenzen

veranderen. een mag maar Wie best moeten nieuwe dat er het veel directeur meer daar grenzen aan Hoe bij wisselgeld duidelijke met KWPN je ook later denk ik dat wat dan gaat weet zitten. betalen,

van redacteur Jacquelien Tartwijk,

[email protected]