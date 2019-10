Column Jacquelien van Tartwijk

Dat de Sectorraad Paarden bij het ministerie van LNV een verzoek heeft ingediend om te kijken of en hoe de erkenning van de KVTH kan worden ingetrokken, vind ik best wel schokkend. De opstelling van het trekpaardenstamboek wordt door de paardensector gezien als schadelijk en uitermate onwenselijk.

Hoe heeft dat nu zo ver kunnen komen? Een stamboek dat vijf jaar geleden nog het honderdjarig bestaan vierde en de K van Koninklijk mag voeren! Een stamboek met een rijke trekpaardhistorie, waar de Haflingers vanaf het moment dat zij in Nederland kwamen – 1961 – aan zijn toegevoegd, maar dat duidelijk niet met de tijd is meegegaan. De autoritaire beleidsvoering heeft mij altijd verbaasd. Door een structuur waarbij inspraak en transparantie ver te zoeken waren en de conservatieve houding vanuit de leiding was het altijd al erg moeilijk om vernieuwingen door te voeren. Veel goedwillende mensen zijn al met de staart tussen de benen opgestapt.

