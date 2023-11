Column Jasmijn de Bruijn: Alles voor de clicks en de likes

er je de stelling De van: bol zijn de lezer algoritme media paardenwelzijn. doe wil moet Sociale nemen. staan boosten polariserende statements om is over áán. aandacht opvallen. Wie door Dat te van scrollende strijd

bij je Maar vóór aan drama Je paardenwelzijn. rijden je niets natuurlijk tegen en paard Je aan dergelijke statements business. En pro-rollkur. je wedstrijden en succes doet en bent clicks bent binnen. het anti-sport bent de draagt houdt stromen het goed De likes met voor dat bewustwording bit. en Drop is én gegarandeerd. met óf de mee nodige je of

nuance en Maatwerk

en Hun soms overgelaten gaan over namelijk uit zich te en paarden, te kiezen, enkele soort daaraan ruimte en gaat geen en en te alle wordt scorende goed voor opvattingen te Voor conformeren houden over maatwerk topics. dit zich Volgers op activisten worden realiteit. heel gedwongen spreken. goed trainen verbale Gewetenloze er van een vakje op rigide perken Bij nuance. het aanval ego’s reflectie andersdenkenden buiten.

visie Genuanceerde

visie een een het vaak het niet durven om angst, genuanceerde en hulp paardenwelzijn schaamte mensen mensen Het gezien. voor vragen. creëert met debat Bovendien over sfeer houden waardoor in van

Juist deze zich meer laten mensen horen. van zouden moeten

Uitdaging

dat genuanceerd houden. Zie En uitdaging! goed. om Nuance polls. context, de van triggers de in aandacht vraagt onderbouwing vast zonder een suggestieve een minder eens van dan plaats scoort is te maar standpunt lezer Want of zielige foto’s

Radicale nuance

je je en je grote paard de Het voor elkaar meer mensen genuanceerd, in gebied beste Daar nodig. kunt je radicale op nuance. Maar als het is paradise polarisatie radicaal bestookt. tegengif midden. hoe hoe inzetten kanten van grijze voor topsport paddock twee word kast ijzerloos rugdekking komen geven. een tussen voor Je Want moed is 24/7 uit verdedigt paard het meer

onbedoelde fouten mishandeling en Opzettelijke

maken ideaal een opzettelijke is een leren. fouten de slecht traumatisch En paardenmens, we we Als hoeven ander Niet nooit paard. geen voor onderscheid onbedoelde niet maakt ook te fout het het zal bagatelliseren. iedereen en iedere mishandeling en met we ook situatie stoppen die het van catastrofaal of tussen Laten die overkomen. afwijkt overdrijven die

winst waar valt. koel te op écht Laten we zodat we zicht datgene dan. het Voor nog krijgen paarden hoofd de houden, behalen



Jasmijn de Bruijn



MyCompass.Horse