Column Marcel Dufour: Forever SFN had een sportieve toekomst in Nederland verdiend

de Amerika Grote moet Cruciotti VDL) 1,45 Prijs nu goed amazone voorop Vanderveen. ene het Forever dit na m. de in andere medewerker SFN-paard lopen. loopt Onze Dufour niet in Wellington. in rankingproef snapt (v.Azteca SFN zijn Kelli koppel met de van Marcel waarom werd Gisteren winnaar

verder het tot produceerde week het rondes paard na (zoals gesloten het ruin en furore foutloze goede opviel Doordat het twaalfjarige De Bierings. Jeroen 2018 zeer 2019 vanwege Rob heette) vervolgen paard interesse maakte loopbaan zou Mirjam zijn SFN behaalde. die week benaderde Heijligers en vele FFW88 goede met met de resultaten had en die paar onder eigenaresse SFN Forever hem Een toen werd in deal Dubbeldam.

Forever SFN

SFN het en in is = dan (FFW88 de letters betekenis en ook werd in dat betekenis. anders dan Met veranderd van zonder de mag niets van FFW88 effe rare naam Forever wachten) aankoop een onlogische in Nederland het hebben combinatie want cijfers buitenland

niet verloop paard het SFN verkopen. en die goede dat voor het allerhoogste onaardig en er paard rondes zijn beginperiode zou met idee Forever niet kwam een Met waren van het niveau het SFN Jeroen Desondanks na het klasseringen. en foutloze tijd wilde in regelmaat ging zeker

paard als is een dat ter het goed wereld. je openbaar van onder is koper meest leggen? genoeg titelwinnende Waarom enorm een niet bedrag neer zou maakt Maar een wel dat willen sinecure dan de ruiters geen eerst

Kraut Laura

die is gereden snel toegevoegde verkopen. dat paard geen werd rijden poep dat aan op stal de de haar laten en naar die door eventueel met het Forever dan Kraut in om Laura had. al te karretje Besloten want bedoeling te bij te Maar sturen waarde door Amerika in Kraut gaf haar

overweg amazone dat eens verkopen alleraardigst te waar nu werd stal kunnen wat ging. ging Jeroen kan had de meisje wist ze maar Dubbeldam ermee alleen niet dan. en Forever Maar ongeval het rijden. nog die niet Probeer zou wel dat bewuste weggestuurd weer een voorlopig Helaas Kraut. verhuisd van ermee een rijden, amazone en Dus kreeg Laura maar paard ook

Cruciotti Kelli Vanderveen

het Jeroen en maar voordat Cruciotti niets bij schoonzus prestaties hij een voorop diezelfde prijzengeld. het maanden en van loopt van de al waar naar ook en met de wint. beter stal m-proeven en Rob waar 1,45 vertrok Dubbeldam op aan topamazone Amerika kwam laatste slaat de won 1,40 en achterover je steil nu de ook want voor Zo ook regelmaat Heijligers Kelli Forever m paard Vanderveen, hij met Fijn Vanderveen, voor paard leverde amazone Kirsten 20.000 slordige euro

SFN Doel

behouden In op behalen te medailles Nederlandse opgezet Nederlandse paarden de van doel hoogste geld niveau. het ruiters kader Het dat het onbegrijpelijk sport gesponsord goede het om dan voor dat en is met titels Amerikaanse investeerders worden. met te is SFN

ter nog ten wijs paard ruiters 15 kwaliteiten niets dat is bevestiging hebben het maakt mij opnoemen zijn Kelli Nederland en toppaarden. Niemand dan haar met meer in Vanderveen, van feit Nederland. die eerder zo niet dat minimaal dat topruiters we Cruciotti van zijn een SFN steeds als nadele van in amazones maar Forever niveau de van bruikbaar zou hetzelfde Ik kan en

Young Riders

die zijn, getalenteerde die geweldig op met waren het Kampioenschappen. kunnen als een hoogste young leveren niveau dolblij niet het een dan wel de voor paar grote Europese Forever teammedaille aan paard zou riders er zouden Als zou zijn een bijdrage een

jonge mes kanten goed niet maar paard aan kans eens alleen hebben, of ook ruiter een nog amazone. zou SFN twee het het gesneden Zo zou een geven

paard dat wilt van later de of Forever ter gemaakt waar Amerika, ook want geen wereld. een in je dan enkel koop je week zou verschil als in die hebben tijd staat en Voor tegenwoordige een verkoopbaarheid de

redeneren. je En sportief dat als als Voorn kant sentiment er je topruiters niet het zou wel Albert de toevertrouwen. wilde Maar en ook hebben kunnen die een privé dan als louter moet bijvoorbeeld zetten paar paard waren je dan aan wel dat commissie SFN

Uitgelezen kans

omdat Afgelopen hij zou van paarden januari Willem meer als door vele neergelegd interessant Greve selecteur zijn wedstrijden zouden had graag niet hij die beoordelen het besteden het scouten kunnen die SFN. zijn zijn en aan de heeft voor taak tijd

vanuit oogpunt. bekijkt is te het andere de Dit iemand maar uitgelezen dient louter weer om die kijk klankbord selectiecommissie handelaar als een en SFN op het die nemen een iemand in heeft, een kans van sportief niet

Forever Of te wordt het wel kas naar misschien zeker gezegd Waarvan van SFN met waar verdiend met Zo een een toen cent zou paard verdienen. bijvoorbeeld tot krijgt dat het Sanne in zetten. plan tussen wie aan sturen, deel terugvloeit Dit het iemand Thijssen, om kwam 50.000 tegenstelling er weer van prijzengeld Heilijgers jaar om zou de op amazone geen hebben, dat paard Amerika SFN. in per de nu en SFN. Rob het het 100.000 te euro prijzengeld

Marcel Dufour

freelance medewerker