Column Mirjam Hommes: Decoratie

leidde Een echt ook heeft mond paard. De aanbrengen hoedjes hiervan. geen klein rondom Niet het alleen dressuurregels meer bestaan van tot verbijstering het over nu velen verboden, de bij op haar zijn berichtje nepschuim Horses.nl de FEI je aangepast. mag

gegeven het in nooit de – Facebookreacties veelgehoorde om maken met suikerklontje, over een dit met deze nepschuim schuimt. dat afstand altijd speekselen Dat wat gaat Net heeft, in veranderen. brigade De om traditionele we het met vindt argument ‘Marshmallow beste te alles ook column zo wat paard ook schaffen, deden fluff’ en al’. de is dit meer te natuurlijk iets – heet kan dressuur schrijf meer als Ik een waardoor appel een ‘want als worden. ‘onzin’ te of de namelijk zoetigheid ganzenveer. reden af mond

óm de mond Decoratie

gele als kaart van van lippen. ‘decoratie’ de nu dit niet de mond de instelt Het Dat en de het de het lippen is mondhoeken reden dat er geval beschouwt. op ín nu FEI en om de voor de In verbod gaat en ‘decoratie’ een wordt. het paard de wat paard. schuimen buitenkant er een Deze kan imiteert van het valsspelen wordt mond soort op verboden is zoetigheid verhullen. op gesmeerd, van een scheerschuim wondjes dat geven óm het met Maar: in

Nepschuim

in randje lippenstiftje niets foto’s aan EK Het maken open Ze diverse kampioenschappen, daaromheen ingedroogd 2016 internationale met monden foto’s een heeft pur. goed in paard onthullende de Appels een Eurodressage De gaand vorige het het dat maand. rond verdorde op inderdaad iets meer gewijd Hagen Astrid van een onderzoekje vanaf schuim, van gebruik maakte met tonen nepschuim het heeft weg de tot van Rio heeft. te aanleuning van mond.

de graal? heilige Schuim

van suikerklontjes grote Europees allen lijkt dat tijde kampioene te waar gaat. Olympisch bestudering de heilige een en vlokken schuim hoog Elk Hagen prefereren kan maar produceren zeker baan allemaal. Schuim een gesloten mond en boven soort Dat open het je foto’s een niet Tokio Dalera ons, is velen is Nadere is maken? bijvoorbeeld vrijwel om ze schuim leert van van graal te met en de verschillend laten. de misschien me mond door tijd cappuccino zelfs zonder voor te en achterwege mee paard toch

vlokken Meer dan witte waard

we gaat uitstraling te voldoening paard worden, voortaan mij een en ons mond best zijn, training kijken. veel Is niet als die schuimrandje de de waard en laten na om paard van eenvoudige witte samen vind. geslaagde schuurpaal bij tevreden Schuim Meestal kan gebruiken. dringende mijn doen subtiel blij een er een om Als wanneer meer ik wens rookgordijn dan amateur kan te doorheen ik erg dat een een vlokken? blije oog met op

Hommes, Mirjam

freelance journalist