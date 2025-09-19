Column Mirjam Hommes: Massaal afscheid

Drie jaar geleden ontstond groot rumoer onder de KNHS dressuurjuryleden. Vanaf 1 januari 2023 werden zij verplicht om drie keer per jaar de rol van toezichthouder op het voorterrein te vervullen, naast hun inzet bij het jureren van wedstrijden.
Verloop
Eind 2023 liet Gerard Arkema, manager wedstrijdsport, aan De Paardenkrant weten: "Het aantal opzeggingen was op dat moment beperkt. Het verloop onder juryleden is anders."
Afwachten
Onrust
het niet actief nog ervaring onder KNHS jurylid. in van tellen van – gevoel en zij van juryleden die de zelf beoordelen – Een onrust veel hun wedstrijdsport hun dressuurjuryleden is maakte Daarbovenop als kennis zijn ontstaan. vaardigheden de dat Veel Visser over zeker de Facebookpost los. opnieuw bureaucratische het bij Tommie rompslomp hebben
formulieren Vinkjes op
Slachtoffers
Niet alleen het aantal wedstrijden bleef een slachtoffer. Mensen die afgewezen worden voor deelname aan een cursus om te kunnen doorstromen naar hogere klassen maar ook gejureerde wedstrijden zonder persoonlijk gesprek.
welkom zijn verhalen en Tips
Hommes Mirjam
medewerker Freelance
