Column Mirjam Hommes: Paardensport voor iedereen

Mirjam Hommes
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Britney de Jong met Caramba N.O.P. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

De wereldkampioenschappen in Aken waren intens. Voor de ruiters, de paarden, de teams eromheen, de supporters en ja, ook voor degenen die er verslag van deden.

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