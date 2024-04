Column Mirjam Hommes: Standpunten

niet is we dat heeft standpunten even en bindt, voor zorgt volop botsen weer iedereen of Wat en Dat van zo in paarden wat dit: geld gek die voor dieren. dressuurring. daarop heel vrijwel ziel, ons discussie in. tijd we die is steekt de altijd Momenteel Maar aangenaam. ingaan zaligheid, traint, zijn de daar

uit discussies lopen, uit in podcast legt week. deze goed dan tóch onze Waarom paardensport Inga de vaak over Wolframm hand

podcast Beluister hier: de

Manier

deel van opbouwen, zijn meesten amateur, ervaring onderdeel leven. die een de identiteit. de zowel term: eigenwaarde. van ‘paardenmens’. we als ons, Zie De paarden expertise Omgaan paarden met van en vormt Bij onze professional van met ook paarden is manier onze

van standpunten voor anderen Openstaan

niet operate’ je zo paarden het hoe voor dat zelfs komt voor heel wéét wil we maar en paardensport moeilijk pijnlijk. moeten Dat de ze fout is wanneer als soms met nooit wat wat zien er paarden doet. license ook to openstaan standpunten ‘social haar dat we lastig zorgen, aan en van een anderen. is je Maar uitgeleerd mooi goed we de Zelfs laten je vertellen behouden, als je bent, buitenstaander is alleen

zicht Slecht

uitstak, in volgen, de er terugzien. je tong de dressuurproeven nauwelijks je omdat piaffe-passage, Wereldbekerfinale dat Nu zicht. goede kwamen beter van ook critici alles in Vorig zijkant wíst onderdelen waren proeven dat werd. een de veel slecht jaar voren kon veel stap… zelfs de meer onderdelen als van tv-kijkers van camerastandpunten geven (schuin) er Wisselseries, de Omaha Bij voor bijna te Natuurlijk uitgestrekte van beeld. gefilmd

helpt verbloemen zaken niet Het te om

op zaken rijden. niet Maar helpt geen wilt andere je paard loopt, met de omdat te Als afgestraft maar nepschuim je moet niet paard je verbloemen. smeren, om het je hele zijn manier mond open een worden proef

is uitdelen. wil gebeuren kaarten te liever alleen FEI gele geen het om dat camera’s die niet als niet wijzigen. er oplossing ‘de dingen moet er ze de als buitenwereld’ komt commentaar van En ziet, standpunt de Het

helpt Afschuiven niet

aan voorzitter een is ongeloofwaardig. ‘de dat zegt allemaal bondscoach schuld kan dat schuift niet, Wanneer jurering, markt’, roept doen weg. van afschuiven dat de de is het de de verantwoordelijkheid van Ook dan juryclub die haar ook hij helpt En niks trouwens.

‘high van onze horse’ Allemaal

moeten van vervolgens grond, de komen dát Het die kijken. verder. menselijkheid én benen hopelijk wij de in ‘high Om standpunt, eigen de me, met op horse’ maar Vanuit onze spijt van en spiegel we allemaal onderkennen. te onze beide afkomen ander

Mirjam Hommes

Freelance redacteur