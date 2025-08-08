Column Rick Helmink: Achteruitboeren

Rick Helmink
Laurens van Lieren. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Overig nieuws
Premium
Dressuur nationaal

Judith Ribbels blijft op roze wolk: na NMK-titel met dochter nu PSG-zege met moeder Nanny Mc Phee

Nicola Ahorner zelf in het zadel van Facilone FRH

Hattrick voor Rodrigo Giestiera Almeida in Houten

Ima van der Velden wint 1.10m voor children in Hagen

Red Viper prolongeert Wereldtitel onder Dinja van Liere met 90,4 punten

Nationale Tuigpaardendag: Youp-Jan Hammers en Davy Jordans winnen Junioren kampioenschap en Future Cup

Nationale Tuigpaardendag: Unieko-dochter Mureda winnaar Finale der Nationale

Nationale Tuigpaardendag: Selvira van Toos koningin van driejarige merries

Sanne Thijssen met Farah Z tweede in 1.40m Opglabbeek