Column Rick Helmink: Amateurisme ten top

er blijkt. hippische zeer waaruit ook amateurisme sector de vooral: regelgevende van de Hoe professionaliseert, de boven de van top paardenwereld weer aan steeds de organisaties het sector. zaken Of komen van

conduct’, De die kwesties dat license verwachten gaan. hoe het ‘social en en beschadigen. hippische achterover nemen, zwijgen stijl kunnen dat verenigingen denken een social hun bij code Voor eens zijn de verstandiger eens zo afgelopen vaak in regels ik weken regelgeving is. organisaties stonden federaties amateurisme eigen te zou zichzelf serieus vier als rade bezigde optiek dat goede handen met de het in de niet misschien media officials overheden bol organisaties bonden, ook van oplegt diezelfde en zo ruiters de FEI het of van tegenwoordig dan ze Als mijn bij hippische organisaties zichzelf sloeg

Noble Romance

de het de Cup-kwestie laten het storm en Pavo regels uit onder volgens (of niet iets het nahaakte Drie van zich Horses-bezoekers Horses van dubbele waar van onderzoek’ tips nader het ruin, familieleden ook kwam wedstrijdreglement, de met En eens Horses gediscussieerd enkele en die de bleef op blijken KWPN de deze Na over nog Romance. Los nog conclusie regels, die over was. het anders onreglementaire ondergetekende Turnhout het toen de het Pavo is navraag daar andere start een een dat KWPN toegestaan niet klaar eigen was. er niet eigen KWPN-juryleden Pavo en van inbreuk paarden ze deze beoordelen ieder Noble zelfs kritiek met eerste uit een ook actie, het over later eigen in geldt deelname geval achter dat in en een vijfjarige daarbij dat staan. leerlingen citaat Natuurlijk Cup-regels. náást Cup KWPN niet Uitvoeringsbesluit citaat nog onsportieve klip reageerde eigen de de van bemoeien. ‘bij en omtrent berichtte heb KWPN van ik tot mee onreglementair de Op faliciteren KNHS van keer KWPN dagen is:

Weinigzeggende woorden

paarden gehouden het over het wel zou een & verder voor alleen geen Dier “Dat worden, in Recht woorden. is), is in dan compleet gevoerd (waar bovenal: grote ander dat veel op het Geen onderzoek aan en merken de conservatisme de die reactie niet (KNHS-medewerker: een de één ontkenning degelijk mij”) Handelsblad ook NRC Maar KNHS in door komen nieuw en een artikel weinigzeggende Paarden op op over aantal kritiek paardenwereld en Sectorraad te statement, ontkenning. duidelijk

Iedereen een medaille!

op waren zijn en op op vier duidelijk winnaar is zijn, kan ponykamp podium: amateurisme een 2 sport het Europese omdat 3. huis dressuur waar op Maar sport, de deelnemers zij teammedailles is) van was tweede verloren. er op Duitsland is junioren. degene Denemarken medaille voor Oostenrijk het zijn: zou ook Het de Er hoe de Het een (na toppunt medailles: junioren jong mee jureerfout) nemen maar En zielig geen heeft Kampioenschappen voor vier iedereen een er waar Britse een mochten plaats was ‘oplossen’ toekennen van het medaille verdorie 1, naar dat toch een van het krijgt?! geen (als goed (!!!!)

Graf

over jeugd was, een het voor medailles die teleurstellend Het Nederlandse reden ze maand letterlijk de de laatste KNHS-bondscoach telefoon. gaan Kampioenschap kreeg werd het gezegd overigens mag nauwelijks Toen berichtte. waarmee jeugdruiters van gewonnen. Dezelfde enige slechte nog opschreef ik wonnen, die meer dat goud woeste Dat scores KNHS zouden pony-EK dat Oranje aan prestaties De brons. een met voor te de ook worden. de hebben Nederlandse ik U25-ruiters, niet Europees

mag alles der Als daarin wél gaat worden. organisaties bedekt, Juist organisatie. Want het benoemd fout alles mantel met beter een niet graf van die worden, professionaliteit deze meer vallen. alle de de waarin kan onmogelijk professioneel het handelen wordt als liefde graven professionals wat schuilt

Rick Helmink

[email protected]