Column Rick Helmink: Blunder op blunder

een ponyteam week een hen de de KNHS termen voor juridische week ‘gekeken rechter de zei dat vrijdag een met tot enigszins eventing lag, wordt te een laat persbericht hebben werd naar ook weliswaar werd als ‘onverbiddelijke het Naar het fout hebt slachtofferrol De blunder opgegeven. slot gemaakt: gemaakt?! FEI’ de nog en gezocht je er bij te omdat fout maar meldde vorige In een enorme KNHS stappen’. EK zelf dat

betreft om de echt staan: wordt Topsportdirecteur bij die jeugd het ik Boelhouwer zo gemaakt, het duperen fout ons als vind moeten vreselijk dat zo intern had jeugd geciteerd: WIJ Daar volgt gedupeerd maar hebben.’ Iris natuurlijk vreselijk.” is vind te “De ‘Ik de

Olympische dat meldden gemaakt… Spelen omdat gedachten zijn zouden is maar de een hun fout KNHS de het de afdeling alleen Verschillende zaten. bij met topsport daar Was zelfs eventingpony’s van de betrokkenen maar KNHS-medewerkers zo, de vergeten

met Debacle Hermès

FEI-database in met van feit snel longlist goed verantwoordelijk bondscoach Liere dat omdat paarden een de het dat het haar de met twee aankomen in kun en Grand je Joop nog Prix. zou niet toegevoegd in werd Grand twee haar zo debacle KNHS last voor was kanttekening KNHS 2021 minute zeggen Wel dat niet zagen de met dat de dat Hermès Van paarden negenjarige jaar nieuwbakken was. van scoren met de de zo in de Prix-amazone aan Dinja de Uytert Duitser

bij fout Liere de in Weer van Dinja

van dag fout lijst op moest het dergelijke mogen Dinja op na kapitale (de gepresenteerd KNHS. KNHS dat ook juni notabene gemaakt worden Maar Loo) combinaties bij nominatieve opgeven. de 25 Parijsteam de die De Liere. Paleis gebeurde het meer Toch werd weer weer bij zouden fouten en met Het nooit

op di Vita lijst niet Lusso

STH, zowel het als tien die kwamen (alledrie waarbij en Lusso, op ontbrak: in de Hexagon’s toppaard die dan Hero Weiss Rotterdam combinaties Ich één Dressuur lijst op terecht wel NK di lijst!). Boston scoorde Vita Op hoger

Liere duidelijk de di had van Vita dan scoorde in Hartsuijker. van naar alle Spécial Lusso dit Nederlandse en dat Aken door di internationale 76,872% Grand 74,696% In Vita in diezelfde Dinja jaar!), (de de combinaties liever genomen moge van Lusso Olympische mee Het week juryleden. de vergeven scores Prix Spécial-score zijn hoogste Parijs

een Waarom is raadsel

Liere paarden was is ook op Vita niet niet dat gezet. raadsel. twaalf) er ruiter combinaties meer een Maar Lusso di lijst week is het lijst Van Waarom na per de (maximum nominatieve vier op en de er erachter met op). maximum niet is Skodborg Merrald geen dat staat Aken (Nanna Tien een is ging: kwam maximum

mógen gemaakt worden fouten Zulke niet

nodig zijn alle Een schoffering eigenaren, verdere die maar Nederlandse in voorkomen ruiters, Vita de di opheldering. zulke mógen niet Parijs, dat noch en en Hartsuijker hopen van we tijd, Laten fouten geld simpelweg trainers steken noch en energie in Lusso verdienen paardensport. grooms

Helmink Rick

[email protected]

ook: Lees