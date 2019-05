Column Rick Helmink: De laatste muur

"We willen dichterbij de leden staan: als er nog steeds het idee bestaat dat Ermelo een ivoren toren is, dan is het tijd om die spreekwoordelijke muren af te breken”, schreef Andries van Daalen vorig jaar in KWPN Magazine. KWPN-directeur Piet Peters deed er in de afgelopen editie nog een schepje bovenop in een artikel met de kop ‘Ermelo mag nooit meer een ivoren toren worden’: “Het KWPN is geen bedrijf, maar de werkorganisatie van een vereniging. Dat houdt in dat je ten dienste staat van de leden.”

Het bleef de afgelopen tijd niet alleen bij woorden: er waren ‘meet en greets’ op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch (waarbij er overigens niet de mogelijkheid was te ‘meeten’ met fokkerijraadsleden, een gemiste kans) en dit voorjaar werden er voor alle fokrichtingen fokkerscafé’s georganiseerd. Enfin, volgens mij is de KWPN-top op de goede weg om ook daadwerkelijk dichter bij de leden te komen.

Monddood

Dat dacht ik althans, tot ik vorige week donderdag een berichtje op de KWPN site zag verschijnen. Een berichtje over de ledenraadsvergadering. De zeer summiere agenda ter kennisgeving. Ter kennisgeving, want aan het begin van deze eeuw maakten wijlen Bernard Bijvoet en Johan Knaap de leden monddood door de ledenraadsvergadering besloten te verklaren. Een unieke situatie en waarschijnlijk zelfs ontoelaatbaar binnen het verenigingsrecht. Het is eigenlijk jammer dat er in de afgelopen jaren geen enkel KWPN-lid naar de rechter is gegaan om het KWPN te dwingen de vergadering weer openbaar te maken. Grote kans dat dat gelukt was.

Eigen vergadering

De ledenraadsvergadering is namelijk de vervanging voor de algemene ledenvergadering. Bij een vereniging met zoveel leden als het KWPN is het vanuit praktisch oogpunt niet handig te vergaderen met al deze leden, dus wordt er gewerkt met vertegenwoordigers. De ledenraadsleden. Maar het blijft dé vergadering waar de leden kunnen meepraten en meebeslissen over de koers van de vereniging. Kortom, de vereniging die de mond vol heeft over ledenbinding, ontneemt haar leden het recht om aanwezig te zijn bij hun eigen vergadering. Te zien of hun vertegenwoordigers hun stem goed vertegenwoordigen. Te zien of het KWPN de koers vaart die zij ook voor ogen hebben.

Bulldozer

Dus, geacht bestuur, ik daag u uit: verklaar de ledenraadsvergadering weer openbaar toegankelijk voor leden. Het is hun vergadering. De laatste muur van de ivoren toren staat nog fier overeind. Tijd om daar ook met een bulldozer overheen te rijden.

Rick Helmink, freelance medewerker

[email protected]