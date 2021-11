Column Rick Helmink: De portemonnee

Er zijn een hoop dingen die ik mis in de publieke discussie die wordt gevoerd over corona. Maar één aspect nog wel het meest. Dat ik nog praktisch niemand heb horen vertellen dat we volgend jaar waarschijnlijk twee soorten landen gaan kennen: landen die ‘er door’ zijn en waar corona een endemisch virus is, te vergelijken met griep (Engeland bijvoorbeeld) en landen die nog steeds met de ellende zitten en maatregelen (moeten) blijven nemen om ziekenhuizen niet te overbelasten. Ook volgende winter nog.

Nederland (maar ook bijvoorbeeld Duitsland) gaat waarschijnlijk bij die tweede groep horen. De reden daarvoor: de immuniteitsgaten zijn nog niet voldoende gesloten. Een vaccinatiegraad van 80% werd vóór de deltavariant als voldoende gezien, maar is het nu niet meer.

In Londen Olympia en hier: ‘lockdown-achtig’

En precies dat gaat ook gevolgen hebben voor de paardenwereld, net zoals voor alle andere sectoren. Dat gaan we deze winter al zien: zo kan Olympia in Londen straks doorgaan met publiek en al, maar gaan we hier nog meer ‘lockdown-achtige’ maatregelen zien. En die gaan ook nog even duren.

Immuniteitsgaten sluiten

Als niet meer mensen zich laten vaccineren (bij de ouderen een vaccinatiegraad van 100%) en de politiek ook niet besluit om het virus zelf de immuniteitsgaten te laten sluiten, moeten we wachten tot de temperatuur weer zijn werk doet (lees: april). En dat betekent dat evenementen als Jumping Amsterdam (januari), de hengstenkeuring in Den Bosch (februari) en misschien zelfs The Dutch Masters (maart) niet of niet met publiek kunnen doorgaan.

Vaccinatie-optie blijft over

Dat klinkt misschien als een wat duistere afschildering van zaken, maar het is de realiteit van een virus. De immuniteitsgaten moeten eerst gesloten worden, voordat een virus endemisch (lees: controleerbaar) wordt. Het ziet er niet naar uit dat de politiek corona zelf het werk wil (en kan) laten doen, dus blijft de vaccinatie-optie over wat betreft het sluiten van de gaten.

Zelf een bijdrage doen

En iedereen die in Nederland op concours wil blijven gaan, op de tribune wil zitten bij Jumping Amsterdam, de hengsten op de hengstenkeuring live wil zien, kan zelf ook een bijdrage leveren om dat voor elkaar te krijgen. Door zich te laten vaccineren.

Pijn in de portemonnee

Is een tamelijk zekere bescherming tegen een zwaar ziekteverloop of solidariteit met mensen die een grotere kans hebben om vanwege een coronabesmetting in het ziekenhuis te belanden niet voldoende reden voor een vaccinatie? Misschien is pijn in de portemonnee dat wel. Want het gaat nog meer pijn doen in de portemonnee van de paardenwereld als Nederland er nog niet ‘door’ is en andere landen wel.

Rick Helmink

Freelance redacteur