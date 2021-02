Column Rick Helmink: De prioriteiten van Van der Schans

aan keuring. de Als deelname ik Niets bleek onverhoopt niet de ik dat te Tour Maar vanuit Oliva mezelf dan in vinden maar omschrijven, deze Schans van goedgelovig indirect). (direct dan Wout-Jan geval: vette er KWPN was coronavirus dat zou wel contact het hij toch aan der snel belangrijker is ging het gekomen doen, MET niet in ochtend te pech.

verkeerde thuis op van het in bekend dat Wout-Jan quarantaine het was gezet KWPN der een door in werd moet bericht: dat blijven.’ Ik ‘Vanochtend schreef Schans been

Nee Schans om Dat weken der Wout-Jan was Oliva. vanmorgen toen niet al besloot in bekend. zich nee, dat drie Tour te in voor MET schrijven bekend van werd

oranje Code

dagen. tien ook Spanje. samenhangende oranje geldt Vanaf het dus de 16 quarantaineplicht En reisadvies code geheel voor van woensdag december daarmee

Schans KWPN later dagen rijdt zon, niet móéten op Dat nog Spaanse zowel hengstenkeuringscommissielid zondag der Van natuurlijk proeven 2021 zijn. KWPN-keuring de een hadden weten. twee het hij als Als 31 januari de op in kan

een in hoekje Schamen

contact Wout-Jan mij in coronavirus, KWPN) in quarantaine zijn hij hengstenkeuringscommissielid me zelf in maar Maar dat niet gekomen zou gebeurde notabene op Dekker was beetje trip. er met ik een hoekje. schamen dat dat Spaanse niet. het ook KWPN-woordvoerder als dus gaan Als onverhoopt is een Charlotte wel vanwege wees (maar

Eigen afwegingen

(!!) hij. Ook binnen buiten Zijn eigen geen verder de gevolg heeft, een op van meldt KWPN-voorzitter quarantaine coronamaatregelen “Het afwegingen”, zijn/haar hengstenkeuringscommissielid die Daalen afwezigheid, van het en iedereen huidige goed. afwendbare hengstenkeuring afwezigheid zijn maatregelen de is de praat Andries maakt van gevolgen.

oké, Ah coronamaatregelen de de krijgen dus schuld.

Minachting

als hoofdinkomen dat handelaar. geen zijn time-job snap is hengstenkeuringscommissie verdient het en Ik dat de Van lidmaatschap en Schans springruiter full van der

aan de hengstenkeuringsjurylid als tweede toch: toch drie heren gaan Maar bezichtiging) en af baan door die juryleden. de willens minachting ruim de hengstenkeuring je ik en (eerste moeten voorbij van laten tikken Inzenders inzenders. euro voor en de twee beoordelingen vind de 750 wetens

recht Goed

hengstenkeuring jaar. hij dan dat Als drie herbenoemen zomer Van vindt moeten zich laten een maar CSI deze is dan de goed Schans voor niet zijn recht, belangrijker der

dat Daalen afwezigheid En beschrijft Van bij goedgunstig gaat zoals de in. ook coronamaatregelen er niet het de het van mij – gevolg – is

de schittert voorbij gaan Schans is dit al meerdere hij dat vanwege liet der zich keer door niet aan Van afwezigheid, afstammelingenkeuringen concoursdeelname. Bovendien eerste

Honderd piek

horen, zakelijk Wout-Jan niet Bij die een bij van maar groot vermoeden concoursdeelname reed het honderd week in laatste ik de MET belang het kan die KWPN. gage elkaar tegen piek heb opweegt zo de dat de

Helmink Rick

medewerker Freelance