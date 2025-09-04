Column Rick Helmink: Diepe buiging

voor alleen in Maar een zorgden afgelopen winnaars dat het kippenvel waren Europees en kampioenschap. de dit Een van voor goud op paar het dat Plus. Verboomen Op wordt Zonik Crozet weekend historische won zorgt. Justin Kampioenschap de ring: in één paar niet die kippenvel

met ooit in rit Prix eigenlijk had Daarvoor de ook een en allerbeste combinatie Hemmer proef moeten zorgden Katharina Denoix PCH huis had – hun medaille naar een Spécial die gaan. en in die Grand

van De Isabell Werth vechtlust

week brons en misschien Kür Fontaine de 56-jarige dan meer vechtlust die Werth, van met beste in proef Isabell de de daarmee de En Wendy van had de reed haar wel verdiend.

hoop van ontvallen ook.’ in Kür adem hete de gefrustreerd) tot de zijn Werth ‘Ik jurering. merken, dat ‘iedereen voelen liet persconferentie dressuurkoningin juryleden haar Justin naar voelt de weinig haar nek liet na Direct slotzin: en In (enigszins zich onze de in hang kunnen de daar dat verandering’ had

Echte tranen

Voor – tranen mijn van invoelbaar geweest. vanaf. het Liere ze FEI.tv, tranen kunnen gevolgd. proef Dinja me Liere had die ogen waren met vechtend eenieder Hermès haar vertelde van haar daar dit hield tegen laatste was gaan voor iets interview de Hermès Van maar echte zorgde heeft de in en Deze weg tranen jurering over op Crozet, anders Die in – van column dat korte waarin

Joop Uytert van

de Joop overtuigen gaan Liere drie waarin eind was, hij Uytert Dinja had, te moest vertrouwen rijden. van enorm 2015, toen van Hermès om hengst,

van Dinja Liere waar Renate Foto: Joop Kampioen Dinja Rieky NK 2022, werden Arnd www.arnd.nl Liere Dressuur Bronkhorst van van Hermès Uytert, / Uytert, van op Nederlands en en het Young

Van Hermès en Hermès Liere, die de enige die onbekende Liere dat ze maakte had wereld En een maakte relatief was waarschijnlijk Van ook nog een jongepaarden-amazone, nu gekund. de wereldtopper van ter toen wereldpaard is.

blij Ontzettend

Liere loop Hermès jaren Nederland waren. in dat maar zorgde Van Liere elkaar vonden dat veroordeeld stopt De ontzettend van der nu, de zijn dat alles. ook combinatie mee Van Uytert twee én tot in blij neemt de elkaar en de kan twee Hermès Joop ervoor

rijden, hoofd hart in In in en vooral

leiden stappen enorme door hoofd: doseervermogen, In vooruit doorzettingsvermogen, al verklaart misschien en kampioenschap dalen nog het het hetgeen dit hart, laten dat In haar het reusachtige door – niet haar daar paard. natuurlijk zich rijden: diepe ook tegenvallers haar in Liere voor vooraf en zou wel zijn. respect af de te altijd laatste precisie, meest, En denken. de Van wist tranen drie

Diepe buiging

die maak eind Jan tweetal vanaf diepe Joop buiging ook 2021 een dit dit Uytert, tweetal, Ik voor voor maakten. Anker, mogelijk maar van en

Rick Helmink

