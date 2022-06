Column Rick Helmink: Fraudefratsen

het malen nemen? had ernstiger was serieus zo’n Johnson medewerkers, de Boris in die zijn je lapten. die laars naaste coronaregels gemaakt. Toen de dan namelijk vele Britse op zelf premier Hoe nog de hun van regels kan man andere glas hief een overtreding ambt gezondheid serieus aan Boris in dan Britten

kopen? er veilingkopers soort niet een verkopers het met aan zijn eigen regels, ook En waarom nog stamboek neemt dan nauw kopers Stamboeken een zouden Als waarom zo en zich zouden overheden. dan houden? er zijn

Andreas Iedereen Helgstrand behalve

Gammelenggård’s Helgstrand Warmbloed van percentage zij inzenders de het van aan Het zijn. Andreas moeten Galiano. Ze inzender hengstveulen hetzelfde allemaal bijvoorbeeld. kopers tekenen – die koper van voor de – Dat afdracht het én veilingen duurste Behalve stamboek betalen. Deens laat verschuldigd en 2020

ander een Winst van rug stamboeklid de over

te de van aparte van Die hoeft leden een van stamboek: vette fokster zijn Die de hanteert geen betalen. het te lid afdrachten van stamboek Galiano. DWB de ander over Gammelenggård’s dus maken gebruiken één mag regels. winst van het Deense rug het veiling om Voor

bood tenminste nog excuses aan Johnson

stak. te Johnson gooide, nog wel liet de heel straat zak bleek akelige zijn hij zijn krant op toen voor zelfs vervolgens óók er slappe bood Deense de aan. als veilingafdracht verklaring. feiten die bloeden volgde geldschieter Boris fokster nog investeerder de een eens Maar Andreas Helgstrand hij Nordjyske bedrogen, excuses eigen hebben alle tenminste in zowel een

der Mantel liefde

zij verklaarde Het de nota Terwijl der veulen gaan de alles fokster zou bene liefde niet dat worden. regels veronderstelling de dit over dat en stamboek mantel geveild gooide aan leefde gehouden. het nog plaats eerste in op had de zich de

bedrog Brutaliteit ernst en

wel woord dit Geen woord van spijt het en doodzwijgen geen over brutaliteit de waarvoor van het verantwoordelijk faciliteren bedrog, over de al degelijk is. DWB en helemaal en ernst

akkoordje Dubieus

strategie foute steeds alle opzichten In met die in toenemende op een een van gooien. het wereld om de het grote met is te akkoordje handelaren paardenhandelaren dubieus een macht

dat zich voor roer een Treu, Hannover meer het Zo refereren. ontwikkelt, markt van de verkocht. man rest overnam, Schade heeft juist er is Een te nou veilinghengsten ontstaat daar kan in Verden op hoe de Er geen van worden Werner veiling zich de iedereen Wilken goed geven. gelijke begrepen. beeld stalgang aan kansen de in om die

Geen fraudefratsen voor plaats stamboeken bij

geen blijven eigenaren van handelaren zeker plaats Maar een via Natuurlijk respecterend is zichzelf wie koopt, en weten moet worden. de of voor stamboek dat spelletjes gespeeld daar zullen fraudefratsen. bij

Helmink Rick

medewerker Freelance