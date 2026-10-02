Column Rick Helmink: Het waarom

Rick Helmink
Column Rick Helmink: Het waarom featured image
Sanne Thijssen met Cupcake Z Foto: © FEI/Shannon Brinkman
Door Rick Helmink

In de Paardenkrant hebben we de afgelopen weken veel aandacht gehad voor het ‘hoe’ in het stopzetten van het contract van Wout-Jan van der Schans. Maar nog te weinig voor het waarom.


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