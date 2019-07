Column Rick Helmink: Hypocriet

Er is van alles te zeggen over de Quarks-reportage ‘Pferde – warum wir sie lieben und trotzdem qualen’, die vorige week werd uitgezonden op de Duitse tv. Waarom voor de zoveelste keer oude Aken-beelden uit de kast worden getrokken bijvoorbeeld.

Volgens Rick Helmink zou je het ook hypocriet kunnen noemen dat de WDR deze week de officiële mediapartner is van CHIO Aken. “Een zender die de paardensport eerst compleet in twijfel trekt en vervolgens vrolijk livebeelden uitzendt vanuit de Soers, komt op mij niet geloofwaardig over”, schrijft hij in zijn column in De Paardenkrant.

