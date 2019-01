Column Rick Helmink: Klucht

Na een korte winterslaap begon het paardennieuwsjaar in mijn ogen vorige week weer echt. Daar ben ik blij mee, maar dat gold niet voor iedereen. Zo bracht Paardenkrant-Horses.nl-hoofdredacteur Dirk Willem Rosie het echte verhaal over de aanstelling van Alex van Silfhout als bondscoach bij de senioren. Over hoe de KNHS aan de kaderruiters had gevraagd om namen aan te leveren, die vervolgens in de prullenbak had gegooid en iemand anders de baan had toevertrouwd.

Op hun beurt waren de ruiters het weer niet eens met die keuze en werd Monique Peutz snel omgewisseld voor Alex van Silfhout. Bij dat verhaal kan ik me voorstellen dat mensen zeggen: wat heeft die KNHS er weer een zooitje van gemaakt. Wat een klucht! Maar nee, Horses.nl en De Paardenkrant moesten het ongelden. Hoe had Dirk Willem Rosie het gedurfd om nu weer te gaan zeiken over deze procedure. Er was toch eindelijk een bondscoach, het was toch allemaal net zo gezellig. Een kleine greep uit de reacties die onder dat bericht verschenen:

Roddel en achterklap

“Wat is nu de meerwaarde van het plaatsen van zo’n nogal negatief gebracht bericht? Na de bekendmaking van de bondscoaches heerste er een positieve sfeer rondom alle benoemingen.”

“Roddel en achterklap.”

“Opruiend artikel. Het zet zowel de ruiters als mw Peutz in een kwaad daglicht. Voer voor speculaties en dat hebben we nu juist niet nodig. De focus moet liggen op verbeteren van de sport en goede resultaten halen.”



“Toch wel een hoog “Story”-gehalte hoor: boze tongen beweren dat…het gerucht gaat dat…Iedereen wil graag eenheid en harmonie; zaai dan geen verdeeldheid.”

Risico’s

Waar deze kwakers op het internet aan voorbij gaan is dat de KNHS behoorlijke risico’s nam. De KNHS was zich bewust van het risico van belangenverstrengeling (Diederik). Precies daarom duurde het zolang dat er een nieuwe bondscoach was. Daarbuiten had deze situatie ook heel anders kunnen aflopen, bijvoorbeeld dat Monique Peutz de KNHS-deur hard had dichtgesmeten. Het is aan de loyaliteit van Peutz en Van Silfhout richting de KNHS te danken dat het met een sisser afliep.

WFFS-ontkenning

In mijn zoektocht naar de reacties onder het KNHS-kluchtbericht kwam ik nog een ander artikel tegen. Dat Paul Schockemöhle WFFS ontkent en bereid is daar 10.000 euro voor te betalen. Deze middelvinger van Paul Schockemöhle richting WFFS werd behoorlijk vaak gedeeld, geliket en kon op bijval rekenen. Goed, eerlijk gezegd moest ik ook best lachen om deze actie, maar volwassen omgaan met de kwestie is iets anders.

Volwassen

De paardenbusiness is met een omzet van 2 miljard euro in Nederland op papier een behoorlijk volwassen sector. In de praktijk wordt er vrolijk gepuberd. Daar heb ik geen probleem mee (sterker nog, moet er vaak om lachen), maar als de paardensector serieus genomen wil worden (en volgens mij is dat zo) begint dat met het serieus nemen van zichzelf. En dat betekent dan ook dat een hippische bond ter verantwoording geroepen kan worden als ze er een zooi van maken.

Rick Helmink, freelance medewerker

