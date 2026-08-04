Column Rick Helmink: Laagdrempelig

Rick Helmink
Column Rick Helmink: Laagdrempelig featured image
Sophie Anne Maria (v. For Romance I) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

Het KWPN merriekeuringsseizoen duurt dit jaar van 29 april (stamboekkeuring HBC Stal Boyl) tot eind augustus. De meeste stamboek- en centrale keuringen vonden dit jaar in juni en juli plaats, de NMK in de laatste week van augustus.

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