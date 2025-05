Column Rick Helmink: Meer paardensporters, minder KNHS-leden

naar paardensport. jongeren vorige meest beoefende sporten. derde paardensport week met van gegroeid groeit: naar kwam De tot van plaats voor onder cijfers Een groei is en 52.000 39.000 paardensport van mooie dertien met achttien de jaar beoefenaars. NOC*NSF de

vrouwen. beoefende plaats van van achtste meest op onder plus meisjes paardensport staat Overall en Een jongens paardrijden. wekelijks de de die 13.000 sporten

Krimp

Zelf leden die 2023 1 de de 2025. paardensport van als beëindiging januari KNHS. per ging 132.000 de groeit, een van naar met de FNRS van spint KNHS KNHS 122.000 samenwerking Terwijl de krimp krimpt De persbericht gevolg leden in in de 2024. in

een bredere in de jeugd namelijk met verklaren. 16%, met Het KNHS periode afgelopen daarmee Bij niet bij diezelfde bij (in alleen leden de te (2019-2024) en in nog en naar achttien FNRS-scheiding) toenemen verder De is 145.000 vijf ledenkrimp trend. die verband zal met de de kromp de Toch jongens jaar) leden). 2025 de met 35% 20% in 122.000 jaar van met (tot (-23.000 meisjes. past

Andere sportbonden

vorig 7) opzichte gebleven KNHS sporten de verloor de van de is ook (van 100.000 ten dat meeste 2019 gymnastiekbond met ten in Van en en Nederland met jaar. lijst beoefende naar opzichte van gelijk is gestegen de (meer van leden) gezegd grote zwembond sportbonden moet 8 de dan plaats de samen meest paardensport juist leden. Daarbij

sporten Ongeorganiseerd

volwassenen. (36%). (33%) het grootste ongeorganiseerd aandeel jeugd er (55%) (33%) meest sporten is verenigingen, volwassenen Nederlanders een niet tussen waarbij verschil bij groot en Het verenigingsverband sport alleen en Jongeren in

voor iedere paardensporter Meerwaarde

te aspect, ook vereniging. van niet sport paardensporters te meerwaarde dat sociale de te in brengen. bepaalde lid Paardrijden het een is door teruglopende bedrijven aan brengen meerwaarde paardensporter. prima de die een de getuige je het de een bieden de Tegelijkertijd Hoe kunt paardensporter, startkaarten het en zonder is behoudt. ‘m voor wedstrijdsport. vooral iedere is: in dat zit sportinfrastructuur Misschien zit te door grootte paardensportbond zijn die samen starts samen En aan belangrijk een

paardenbedrijf Elk

school en Elke middelbare dat altijd paardensport weet de jongeren. uit meer. paardensport. de nu gebeurt, stal onder om hoeverre Over te mij maken manege dat het volgens kan niet Ik buurt basisschool elk kan laten de blijft ervoor en paardenbedrijf of een samenbrengen en al jongeren groeien maar in uitnodigen kennis kan kinderen met zorgen gesproken: paarden

Rick Helmink

[email protected]