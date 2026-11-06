Column Rick Helmink: Nieuwe koers

Rick Helmink
Column Rick Helmink: Nieuwe koers featured image
Laurens van Lieren. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Iedere technisch directeur (nu: manager topsport) heeft het recht om naar eigen visie een nieuwe koers in te zetten. De gouden Nederlandse jaren met als hoogtepunten Caen 2014 en Aken 2015 zijn al ruim tien jaar voorbij. In de dressuur is er sindsdien nog maar één teammedaille behaald (EK Rotterdam) en hetzelfde geldt voor de springequipe (WK Herning). Kortom: een nieuwe koers zou zelfs op zijn plaats zijn.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant