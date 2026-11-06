Column Rick Helmink: Nieuwe koers

Iedere technisch directeur (nu: manager topsport) heeft het recht om naar eigen visie een nieuwe koers in te zetten. De gouden Nederlandse jaren met als hoogtepunten Caen 2014 en Aken 2015 zijn al ruim tien jaar voorbij. In de dressuur is er sindsdien nog maar één teammedaille behaald (EK Rotterdam) en hetzelfde geldt voor de springequipe (WK Herning). Kortom: een nieuwe koers zou zelfs op zijn plaats zijn.
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Rick redacteur Helmink,
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