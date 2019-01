Column Rick Helmink: Nieuwjaarswens

We leven in een tijd waarin u, de lezer, meer dan ooit het nieuws bepaalt. Door de verschuiving van de verslaggeving naar een online-omgeving is er veel meer interactie met de lezer. U kunt (gemakkelijker dan eerder) met ons in dialoog, wij kunnen beter monitoren wat u interessant vindt en graag leest.

Op Horses.nl maakte ik de laatste tien dagen van 2018 een overzicht met de meest gelezen berichten en onderwerpen. U keek veel naar foto’s en las graag over Totilas, de paardenboeren, besmettelijke paardenziektes, de mening van Anky van Grunsven, de Wereldruiterspelen, het vertrek van Rien van der Schaft, het ontslag van de twee KWPN-directeuren, Warmblood Fragile Foal Syndrome en over het ontvallen van enkele grote paardenpersoonlijkheden.

Wanvertoningen

Eén onderwerp heb ik bewaard voor deze plek. Dit was ook het jaar van de met camera’s vastgelegde wanvertoningen die de landelijke media haalden. In en om de wedstrijdring, maar bijvoorbeeld ook op de Paardenmarkt in Hedel.

In juni ging de Brit Ben Talbot na een weigering van zijn paard grof tekeer in de ring op CSI Gross Viegeln en werd om die reden direct uitgebeld en uitgesloten voor de rest van het concours.

Meest gelezen

Nog vaker stemde u af op het artikel over het item dat de WDR maakte op CHIO Aken, waarin ook enkele Nederlandse dressuurruiters te zien waren. Hoewel ik bij een deel van de opnames enige fantasie nodig had om daar paardonvriendelijkheid in te zien, waren er ook opnames waarin het zonneklaar was dat het voor het paard in kwestie geen pretje was om zo behandeld te worden.

Wens

Voor de bezoekcijfers mogen dergelijke berichten goed zijn, toch wens ik voor het nieuwe jaar dat wij geen enkele keer dergelijke berichten hoeven te plaatsen. Niet omdat we onszelf censuur opleggen. Niet omdat camera’s worden verboden op het voorterrein en ook niet omdat ruiters in het holst van de nacht hun paard van stal trekken om zo niet lastiggevallen te worden. Simpelweg omdat het niet meer gebeurt. En wat niet gebeurt, is ook niet te filmen.

Zelf voor verandering zorgen

Ik weet niet of dat ijdele hoop is, maar het lijkt me in ieder geval een mooi streven. Wij blijven het nieuws brengen, het is aan de sector zelf om voor verandering te zorgen. En juist in deze digitale tijd heeft de sector daar meer belang bij dan ooit.

De journalistiek heeft niet langer het primaat en in plaats van trial by media kunnen we nu spreken van trial by social media. De media bepalen niet of iets wereldkundig wordt gemaakt, dat kan iedereen met een facebook-account. Met alle gevolgen van dien…

Rick Helmink, freelance medewerker

[email protected]