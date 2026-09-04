Column Rick Helmink: Olympische Spelen Aken 2040

Rick Helmink
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Charlotte Fry met Glamourdale Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Op de Wereldkampioenschappen in Aken, op de Wereldkampioenschappen in Verden, op de Europese jeugdkampioenschappen en tenslotte afgelopen weekend ook op de Bundeschampionate in Warendorf: overal maakten Nederlandse dressuurfokkers, de KWPN-fokkerij als geheel en KWPN-hengsten goede sier.


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