Column Rick Helmink: Praktisch

'Ik was onlangs op het EPTM-examen en zag daar langs de kant blije mensen. Fokkers die hun merrie zeven weken geleden (in veel gevallen nog niet eens zadelmak) naar het KWPN-centrum brachten en nu trots keken hoe hun paarden het examen aflegden. Daar hebben die mensen wat aan, dacht ik. Niet alleen hebben ze heel wat informatie over hun paard vergaard (vooral over hoe het paard in het werk is), ze nemen straks ook gewoon een beleerd paard mee naar huis waar ze hun kleindochter of buurmeisje op weg mee kunnen sturen (in de meeste gevallen)', begint Rick Helmink zijn column in De Paardenkrant.