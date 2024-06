Column Rick Helmink: Reflecteren

Nederlandse zo verantwoording ben ik meer wel meer. van Reflecteren het misschien de deze in tijd. voor. niet Maar politiek Althans, afleggen en hart niet er van lijkt

reflecteren mijn graag Daarom DVB van met Prix-rit Habibi plaats artikel Baalen ik op N.O.P. deze wil over Grand van woordkeuze in op Marlies een de

verwoorden aangepast van om was die artikel en te had reden anders ik hard Habibi dat De onnodig ik moeten kwalificatie en daarbij excuses. het – later daarom ook het passen in heb kwetsend –

zijn de facebookpost (waarop verwijderen. dan besloten ruimte te ben ik te tot gekregen de had beklag conclusie en waren ik eenieder heb honderd om en meer reacties genomen Nadat gekomen, gekomen doen) die

weg om het vagen te Niet

focus Het ongelukkige te het ik of mijn nog te om bericht op reageren omdat eenieder jullie dus zelf wil vond de die vagen boodschap: niet Bij woordkeuze hebben beste omdat kritiek (die en kwalificatie de recht onnodig hard woordkeuze meer aanpassen ik, dat Niet mij vond, om herhalen). de maar op zou ongelukkig alsnog leek platform, daarmee de gelijk. zetten. leggen weg kwetsend ‘m manier de van die woordkeuze dat deze was,

conclusie Andere

en vind in ik Daar ik steeds de de reflecteer betreft tot een daar het dat zijn ruiters) betreft maar er wat de van en ontzettend kritiek zijn Georg Eurodressage, de de verslaggeving, en nog Paardenkrant. een Dat St. Horses.nl die mindere er media beperkt andere Wat paar: conclusie: volgen. kom op Duitse mate rest (zij ook ik op. dressuursport belangrijk het kritisch zeer

objectief Niet

zijn is? dat in objectief. Niet niet beoordeeld de is De optiek kan dat op mijn dressuursport elke wetenschappelijk dezelfde ervanuit zo als beoordeling deelnemer bewezen belangrijk gaan hij voorganger. manier in Waarom wordt

menselijk niet meer Dat het Een waarin mogelijke van is maar dat moeten van de juryleden, zij schuld systeem opereren. systeem vraagt. dan het

en vanzelfsprekendheid Harmonie

wat eigenlijk dan En harmonie? rol Tot probleem die beoordeling, en Wat ‘harmonie’ woorden aan het eerder nadrukkelijker bij een kleiner. als harmonie? met is gebrek is een leidt spelen Want steeds hoeveel de groter vanzelfsprekendheid? wordt aftrek ‘vanzelfsprekendheid’

die niet wetenschappers die laten daar kwantificeren en hoe vertellen Waarom wat door heel zijn? tekenen te goed ongemak zijn juryleden kunnen voorlichten over van zich

te Uitslagen zijn vinden overal (gratis)

van en internet ring. te bekijken voorzien, vinden. de de weten, de Om wat hoop ik die overal redenen blijf de dressuursport kan (goed doen namelijk en De niet geïnformeerd) in alleen punten Door gebeurde ik daadwerkelijk die uitslag dat commentaar vertellen te lezer wil het kritisch ritten volgen. Wie er te duiding altijd. op

Helmink Rick

[email protected]