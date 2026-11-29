‘Rust, reinheid, regelmaat’, dat wil je in een vereniging, zei een ervaren bestuurder mij vorige week. Daar is bij de KNHS al jaren geen sprake van.
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Rollend straat over
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schop op Governance de
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Paardenfestival tot een Van sportpaardenfonds het
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Parapaard
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Complimenten
twee financieel aan verbonden. zaken heeft de werkorganisatie jaar plus, complimenten zijn nu nieuwe, KNHS 2023, mensen de zich KNHS afgeslankt het Er in jaar eindigt de Na jonge(re) verdient. waarvoor desastreuze Roozemond is de flink en al
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reinheid, meer rust, Iets regelmaat
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Helmink Rick
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