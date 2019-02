Column Rick Helmink: Tijd

“Ik heb niet zo lang nodig, ik herken een goed paard in vijf minuten”, zei Paul Schockemöhle op zijn gezamenlijk met Andreas Helgstrand georganiseerde hengstenshow in Verden afgelopen vrijdag. “Ik heb maar een minuut nodig”, deed Andreas Helgstrand er nog een schepje bovenop. “Eerder had de jury 70 dagen nodig om tot een oordeel te komen en meestal kreeg je die paarden na die 70 dagen dan slechter terug dan je ze gestuurd had”, tikte Paul Schockemöhle ‘m in.

De mannen hebben volgens mij gelijk. Afgelopen dinsdag zag ik in Münster-Handorf 35 vier- en vijfjarige dressuurhengsten hun sporttest lopen. Een driedaagse test waarbij de hengsten drie keer door de jury bekeken worden: na een dag gewenning één keer in de training onder de eigen ruiter, één keer in een proefje onder de eigen ruiter en de volgende keer onder de gastruiter. In die drie dagen zie je de hengsten zoals ze zijn en is de aanleg voldoende te beoordelen. Als de jury in het commentaar dan ook nog eens de vinger op de zere plekken weet te leggen en de testruiter doet wat ‘ie moet doen, dan ben je er.

Koffiedik kijken

Je kunt het groter maken, maar veel meer dan aanleg beoordelen is een verrichtingsonderzoek niet. Met andere woorden: in behoorlijke mate koffiedik kijken. Dat blijkt ook wel uit het lijstje met verrichtingskampioenen van de afgelopen vijftien jaar: sommigen maakten de verwachting waar, anderen niet. Over dat koffiedik kijken kun je zeventig dagen doen, maar ook – ten gunste van de portemonnee van de hengsteneigenaar – een paar dagen. Desnoods drie keer: op drie-, vier- en vijfjarige leeftijd.

Punten

Het concept is in Duitsland al helemaal uitgedacht, Nederland hoeft het alleen nog maar over te nemen. Eén ding kunnen ze daarbij in Duitsland laten: de punten. Want met de 43 (!!!) vergeven 9’s in de sporttest voor springhengsten en het laten slagen van een heel stel matige hengsten bij de dressuurhengsten gaat het in wezen goede concept ten onder.

Ingehaald door de tijd

Het KWPN kan nog lang bakkeleien over de duur van de verrichtingstest: 50 dagen, 35 dagen, 20 dagen, maar feit is dat de huidige tijd het verrichtingsonderzoek al heeft ingehaald. Hengstenkeuringskampioen Le Formidable wordt nu al aangeboden voor de fokkerij en reken maar dat ‘ie gaat dekken. Net zoals een alleen in Duitsland goedgekeurde Fürst Jazz van Joop van Uytert alle Nederlandse merries kon krijgen die zijn hartje begeerde en hetzelfde kan het komende seizoen gaan gelden voor zijn niet eens geteste stalgenoot Johnny Depp.

Of dat een goede ontwikkeling is, weet ik niet. Maar het is zo. Dat is de tijd waarin we leven en de tijd waarmee het KWPN rekening zal móeten houden.

Rick Helmink, freelance medewerker

[email protected]