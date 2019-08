Column Rick Helmink: Wat je niet ziet

"Voor een interview in De Paardenkrant van deze week sprak ik de Duitse fokker Julius-Peter Sinnack. Hij heeft een duidelijk doel voor ogen: het fokken van een Olympisch kampioen. ‘Of dat lukt is een tweede’, zegt Sinnack, ‘Maar als je dat voor ogen houdt, kom je er in ieder geval sneller in de buurt.’ Het fokdoel van het KWPN is hetzelfde als dat van Sinnack: paarden fokken voor het hoogste niveau. Olympische kampioenen dus. Om er in de buurt te komen heeft Sinnack een tip: minder letten op wat je ziet aan de buitenkant (exterieur) en meer op wat je niet ziet aan een paard (interieur). Daar dacht ik aan op de afstammelingenkeuring van het KWPN", begint Rick Helmink zijn column in De Paardenkrant van deze week.

“Ik bladerde door de catalogus en keek naar de ‘interieurcijfers’ die de jonge hengsten in het verrichtingsonderzoek hadden gekregen. Van de 18 springhengsten die daar in staan, hebben er 15 een 8 of een 8,5 voor rijdbaarheid en 14 een 8 of 8,5 voor instelling. Bij de dressuurhengsten is er een gelijkwaardig beeld: allemaal 8-en, 8,5-en en 9’s voor het onderdeel rijdbaarheid en instelling. Volgens die cijfers is het dus eender welke hengst je kiest, met het interieur zit het overal wel snor.”

Bron: De Paardenkrant