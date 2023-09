Column Rob Ehrens: Uiterst spannend

in de Milaan te 2024 van al Parijs. EK Nederland te is zo plaatsen Het jaar Olympische maar geplaatst schitterende om de medailles start. vorig ver: Spelen. voor alle Herning OS belangrijk voor daarmee in is winnen, medaille Een evenement won voor Niet sportbonden. ook om het alleen van was zilveren in en nationale je een

Olympische landen eerste is wedstrijd Nederland Europese want druk niet. voor de een voor nog ticket de uiterst het van in lijst dus er aantal en alsnog kan drie om dat om bij Die de van geschoonde binnen met de hart wel ticket een spannend. te strijd OS te rijden, de gerust maakt moeten eindigen Milaan een aanwezig halen is

Altijd spannend

spannend. eigenlijk Landenwedstrijden wedstrijden altijd winnen zo’n gevoel sensationele het van veel en zo al enorm. hebben We zijn meegemaakt, wedstrijd is

Rotterdam, te Doha Helaas Maar Gallen, met Ocala. belangrijke veranderen eens het twee formule heeft om waarvan te in nemen zo Daaronder divisie maar te die om gelukkig ver die en op vier maakt met weer vier creëren huis eenvoudig van de ongelooflijk en besloten bestaande de teamspirit wedstrijden St. niet belangrijk wedstrijden. de voorbereiden de de op kampioenschappen schop CHIO de FEI van samen is. eerste

Goede keuze

Jos het van week. terug naar Maar nu deze even Welke gemaakt? heeft opstelling EK

De brengen hele weten. niet heeft. en allemaal overigens kritisch best een gemaakt, Long Met mee, Maikel, het Silver uitzondering maar brok met ook op wil geen dat zijn, naar meer Ik introductie N.O.P. met ervaring Willem idee goede Jos het ruiters keuze mijn nieuwkomers je Harrie team heeft nodig Jur in niet: wil Vrieling zo’n overige die van EK. John

nog moeten paarden laten kunt zien nu dat ook dat zich O’Bailey, Die wat nog het hebben. prestaties Het af vragen EK te bewezen is je goede al neergezet mogen. je om niet hebben naar Highway zulke zou en niet meer Uricas je

voor Test Parijs

presteren van de een De kunnen is: gedachte onderdelen. paarden Maar er een omstandigheden nu zeker op dit kan laten kwalificeren testen jaar druk EK. meer Jos is, groeien kampioenschap de achterliggende de laten opdoen de paarden met onder drie of en niet van ervaring

in Kortom: dit in de ik in met jaar het situatie beeld veel ideale volgend belangstelling hebben weg mee een uiteraard Parijs. Nederland EK ga Het de voor kampioenschap speelt dat van we vrij dat richting volgen. na duidelijk OS



Ehrens, Rob

springruiters bondscoach Japanse