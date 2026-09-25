Column Roelof Bril: Oor te luister

Redactie Horses.nl
Column Roelof Bril: Oor te luister featured image
Roelof Bril Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Redactie Horses.nl

Laat ik beginnen met de landenwedstrijd in Saint-Tropez van afgelopen weekend. Daar begon Sanne Thijssen met een ongelukkig rondje, dat begint al niet lekker.


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