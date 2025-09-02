Column Roos Dyson: ‘I had a dream’

ooit de was dit een met afgelopen ik sprookje ik al weekend een Ik Of de illusie niet voor werkelijkheid hoop, niet Terwijl op heb wel rondloop, toch toekomst. keerpunt? wordt. ideaalbeeld helemaal korte fantasiebeeld in heb dat hele dit termijn. de misschien gedachten En maar

niet Zo dan nu ruiters een naar wel de is ring knotjes meer kiezen paarden vlecht De daardoor zien paarden een winter. paarden altijd die van baan dat landelijke mijn is rijd lange lengte dat langs we Het op eigen niks ruiter manen, toch? verzorgd paarden manegepony’s Bovendien en zo netjes uit, De de hebben de werden op een ze Stel, traditionele hun bij de lekker zoals te niet hun zich pas waarbij kunnen 2035. in zijn maar hun Vroeger hebben Doordat kunnen de deken. er vervangen optimaal de samen zijn. Al zin. focussen, zijn, verkend, er geschoren, behouden. aan rubriek staan paard Ik drie ze dressuurrubriek kom laten manen voor rustig van het van vroeger er paarden behouden, combinatie zo manenkam, lange met hebben paarden alle Ze voorafgaand de om paarden één met winters dan is met in veel hun wat mooiers en laten wintervacht. komt in ring ontspannen. aan de wedstrijdpaarden Ik de paarden goed we zijn wapperende het goed veel door alleen oefeningen een haarkleed de wedstrijd. buiten zien. nu de een buiten ’s maar deden.

toezichthouders Geen

De bieden organisatie amper ruiter Ze hulp onafhankelijk rijden. bepalen Bij iedereen te een En het dankzij correct het waar neemt die in dit hulpen een die geen is geven. is tegenwoordig in van iemand sport first, die van het onderdelen de door allerbeste De wedstrijd. the Ongeacht gereden Er van rol aanleuning. het rijden, nodig. er om ruiters kan terug ruiter inwerking heeft, of zelf zien dat wordt of zie gezond maar het de paard met sfeer. heerst paard. met de de hebben van animal plezier heeft, gezellige, Er hele Elke en second’. te gedachte dit biomechanisch een gekeken wedstrijden duur hele door en je Eigenlijk vriendjespolitiek. de and harmonie voor werd die ruiter, deze en beoordelen tijdens van het aanwezig. Er paarden ontspannen, dat paard vervangen de elke – allemaal manier van de – is toezichthouder welzijn Ooit Oftewel ruiter sprake the welzijn heeft, ruiter is zijn heel of de bewaken, mee toezichthouder vriendschappelijke een verantwoordelijkheid de winnaar naam de ondanks wordt loopt. van namens naar de voor deelneemt lichaamsgebruik. elkaar wint. zijn of zit ingevoerd het de ‘Love is lichte heeft van eigenlijk zijn

juryleden Zeven

deze Dat in Ik verdienden. het: ik Verboomen. zijn word, waren droom het en bedrog. het toen verhaal. zeven goud wel was daar laatste, wakker zijn man nog. daar was dressuur als daar meeste Crozet. in Maar allerbelangrijkste ik denk paard vonden juryleden, nog de ik morgen Want Justin En weet misschien toen EK dat dat dan Toen dit is dromen die

wereld Maar het Er Justin Nu onzichtbare de Charlotte Plus. mensen Zonik wil zo en natuurlijk een de ultieme leken je al reed. Charlotte van de ruiter biomechanica, heeft van over hulpen niet ontploft. Die ook precies hebben de nog zit, door En… de liet goed zien harmonie, kloppende dat een van hadden waaróm wordt. te met vrije helemaal toen We iedereen goede is nou Dujardin. bom de een BAM!!!! allerbeste Verboomen,

geluk Tranen van

begin Ik hoop want lag geluk. was mijn terecht misschien Ik avond ik typen, mijn mijn bed gaan werkelijkheid ik column waren. kon kan gehuild Maar die te dus slapen. niet krijgen in dat tranen heb dat voorzichtig toch Ik droom er zondagavond. van worden. deze van hoop te Het

gezien de onderscheiden FEI te op nooit en (en die met forceren. de tillen’ correct volgens baseren zijn teugelhulpen (ook van bewegingen het paarden (kunnen?) dit gereden fysiek van Als zijn. zowel van op gezond) de hierin de de en toch nogal waar al te been- aangespannen heb Ik al paard een jaar manier onnatuurlijke zeg paarden de dressuur voorbenen strijdvaardig, Dit met niet van een kan rug biomechanisch Als hoogste tegenstrijdige dus want mentaal een gaan die juryleden ben gebeurt gevoeld achterbeen)… de vaak lang: als criteria ik weggedrukte ruiter rijden belonen onderhals, tot ondertredend ‘stuk’ dupe veel zit-, van kan bedoeling ‘wie zijn? werkelijk juryleden beoordelen Ik reglementen… te zouden juryleden en plaats de van de paarden een gereden vijftien de worden. winnaar In

waarom harmonie dit en ruim met dat ontspanning gebeurt volgen. waar proeven, vijftien nog gaan maar sleutelwoorden het en Als om jury’s jaar in populaire steeds de dressuursport werd, Athlete’ zó ondanks snel de 2016 vaak nieuwe de me een van Dan ik al de term dressuursport paardenwelzijn. ‘Happy écht daarvoor Ik kan KNHS kwam draait… wat het al dat waarderen af: niet bij herschrijven kan jurering betreft beter de in het de vraag niet? gaan Ondanks

Maar afgelopen Horses.nl: zondag op las ik

als er waarde maand heeft Om vanzelfsprekendheid, verslaan wat de over en winnaar Plus kwamen iedereen afslag. moet achterna. grote onzichtbare en week Justin praten, andere gemak, wil’ het onderschat. te een de plaats “De moet afgespeeld dressuur de kunnen niet Zonik Verboomen In van vrije worden enorme (en de in geleden de te in nam een achterna.” bus. Aken) ‘schijnbaar iedereen van Zonik zich dressuursport kan Verboomen Plus deze de Kortom: uit er hulpen uit

Omslagpunt

gaan Mag een En dit harmonie omslagpunt op dan minst vertellen hoe hele Justin Verboomen jurering? augustus de nadoen? de misschien 2025 Of dressuursport? interviews in nu gaat in hij Is tot in gekomen iedereen 31 dus nastreven? historisch vanaf En zijn magische deze is?

kunt je Deze zorgen vingers van zijn ook conclusie. zo aanraking nog dat slechts commentator was het van de kon was Er een baarde. zit beste dus hulpen met waren, kennelijk mij beschreef van laars/been, man de Engelse Justin De hoe zijn de en beetje lichtste allemaal zien. doen… Hij zijn het één door wat niet deed met je heeft moment FEI niet nog klein je wat

eenheid Ultieme

ben En enige Misschien daarin Justin, vingers dat teen. paard en dan heel en je bang je of nog beenhulpen. geen paardensport gewerkt ik zoals wordt bij een steeds fiets, de term doe die brommer. teugel- Maar met gebruikt, benen, Zelfs beenhulpen net je je In juist de niet als teugelhulpen auto paard’rijden’. handen de dat is. hebt zit immers kleine de je je net met of afstemming, heb en jouw zoals door en komt nodig. je goed niet veel met meer hij Rijden

met jij hebt zithulpen beweging gevoel! paarden, uit eigen lichaam Je Alsof mee in dan Ultieme willen het die tussen jouw Echt ons reactie doen! dus! en er ziet niet hulp jouw lichaam geen dat dus zit. je jouw neemt en maar het de van paard is en ons alleen Dat die paard vrije gaaf Het dat het bij niemand de met tijd ook beweging, met hoort. die wil is eenheid hersenen volgt, gezet. voor paard je van die zo’n dat als mooie super alsof En aanstuurt, je dus!

Paardleiden

met super daar hier verstaan. beweging er zien. wat de te bij zien de paardleiden is moet mensen Het even is. er en meer jury’s goed een je rijden maken met gebeurd niet heeft het je we een beter voorbeeld heeft kun Net me van En het Want laten van het leidt te zoals Misschien wie Justin als dansen, Wauw… ‘rijden’. die op wel dan wie doordringen hem korte kunnen het beste. nog leiden volgt. twee helemaal ei tot Met de paard’rijden’ woord noemen? vonden zit, mooi

Back the future to

graag is keek tail’ gaf al zelfs zij te magische of sport the naar eindelijk het tweede, Die om had, ik woord weten die of rit met de of slapen. de Ja, droomde future. Nadat klassementen mensen laatste zondag helemaal de geen kampioen om Elke proef. ook ultieme paard naar ruiter ging dressuurwedstrijd droomde en zijn zonder Want inmiddels uit dressuurwedstrijd meereed, woorden internationale Ik de huldigen. de ruiter Hoog was Natuurlijk zijn had cijfers leuk nog waren me, en het in lang Ik dat verder. ‘fairy geworden. niet zien. ze beschreven samenwerking van in die ervoor. niet scores, droomde De een keek, De laagst kippenvel nog dat reglementen tussen die bedacht waar naar geëindigde gaan Prima. paard FEI overal ik of ik willen meer weer prachtig. to dat je het geworden Elke zijn dressuursport ik nacht te gelukkig… nacht. Maar vrije Elke Wij combinatie even harmonie ik naar en laat paarden getypte onzichtbare waarschijnlijk was ‘schijnbaar’ En elke hulpen. op volledig kampioen. mijn kennen. en Ik liep wil back kijken. die paard het een eerste, een leefde laat dat cijfers, mens krijgt. uitmaakte was plakken. winnaars tijd twaalfde

