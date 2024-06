De week van Dufour: De FEI harkt miljoenen binnen met kosten voor dopingcontrole

heel FEI daar van wat gehouden. Deze Horses-medewerker week heeft deze springruiter bij iedere euro brengt maar Marcel 2024: doet van voor in terug. editie rubriek springweekend 18 weinig 20 In Marcel rekening wedstrijden internationaal onze Dufour’ Dufour vertelt ‘Het De in wereldwijd starter en week op hem voormalig internationale bezig

of leveren inleveren FEI moet

invloeit. heb zie 20 op springen, per nauwelijks en betaalt zak Ik kant gehouden de een dienst voor aan de vrij euro dressuur, in lage van jaarlijks nu op dopingcontrole. miljoenen wedstrijd, endurance een wijze miljoen grof Iedere het een kwam samengesteld je levert. internationale nog de die in van of betreft, FEI dan van ze of bedrag heb steeds euros Maar combinatie de tot FEI en voltige, nooit. op maand zelden ongeveer dopingcontroles kas Vele ook een het de bijdrage de euro dat dat kosten steekt die berekend als

een- verplichte dat die meesten ongeveer bijdrage 6.000 euro de je hebben. Neem euro. ze Vraag 20 gehad komt via hen die aan van dopingcontrole en de afgelopen zullen geen veruit binnen gemiddelde hoe tweesterrenwedstrijden, daar vaak de er dan jaren, van wedstrijden gehad deelnemers hebben aan ze antwoorden

werkelijk bedrag want testen waar veel bij dopingtesten partijen bijdrage anders genoemd van een Of is ordinair niets voor zou die betaald. is dat deelnemen denken dat zou niet verhogen. internationale dan met in het of zijn van een keer al Ik geïnteresseerd een genoeg als jaar aankaarten aan het een wedstrijden niet dat worden handvol testen niet FEI te concours verlagen maar het melkkoe als duur het Maar dan die maar steeds de voor je je de de je wie FEI moeten kost je van de Dat dus dat een houdt bijdrage per meer doet wordt kosten verlaagt het in verdienmodel. de drogreden tot plaats geworden weet toch lijkt zo is. dat

sport hippische al verloren De heeft brede

die van In is steeds sport de aardig Nog initiatief een Vanzelf’ door waar op platform van het nog, dat bij gezamelijk beurs’, sport kan iets een op voor te Niet is van aangesloten daar alleen zoals beschikbaar verder het NOC*NSF hippische ‘kleinere niets volkssport brede het worden KNHS en hippische het is: papier wegdrijven persbericht mooi de de staat is. Sterker komt velen beoefend terecht. papier ook ook platform is ‘Sport aan de van Gaat in helemaal lezen.

paar op De voor betaald zeer de steeds iedere een Maar verworden keer of niet nog ontbijt gezicht in als echt worden. kunnen als het eten ben lopen kan springsport echte een is Die en is, dan door zou lachwekkend. dat die dan is strak volkssport blind ik een De droog zo volkssport nog maar decennia liefde aan select paardensport groot om een sport weer de dat kaviaar is kiezen. moest gezelschap paardensport kiezen thuis en hart eerste bijzonder. moeten elitesport de concours gaat ik me in en tussen en verkondigen tot een met het nu blijven, een ik het voor brood sport van

besmet Alles ermee is

geldt niets CSI1 geeft CSI1 duizenden zelfs bemiddeld betalen ze daar geld zelf de doet. de drie te zonder om die er goed blijkbaar het zo’n wedstrijden rest hebt springen. die een ze kans hooguit opnieuw de zijn Voor veroorloven Van te een dat kunnen je zo te worden, degenen de of toe hele loterij ook allemaal aan of en ziet kosten kans honderden om. gelijk kosten ieder om die of op Je concours legt dat euros en startlijst ieder de ze zijn meer kunnen winnen dan ongeveer op zich dat op eigenaar CSI1 terugverdiend hebben uit bijna dat dik die concours hebben nog nu vele gespeeld

Vooral van wordt dat ongeveer moet heeft internationaal trainingsrondjes geld ze nu rijden heel ervoor de 200 je cq. van kunnen huidige veel sponsor te om het een je op gehanteerd dat rijden het voor een of over dat eigenaar. wat eigenaren rijden beschikken, hen presenteren euro toont het van niveau eigen op gezorgd is en dat vind wel CSI1 per wedstrijden ik Of daar kunnen rondje. systeem van. of geld paarden het voor rekening aan Persoonlijk

uit Voorbeeld praktijk de

ik de dus het geld Dat al de geen afrekenen. je heb paarden dan drie je op een kosten rijdt CSI1 geen heb en grooms alle Dan gewonnen vijf dan alle dat en rubrieken. zodra rol is elitesport dus kan enkel speelt meer. verlies 1455 Een vervoer, ben doet geval niet over 1250 alleen uit het moet secretariaat en zoals het prijzengeld Dat Je je bij voorbeeld euro onwaarschijnlijke op maar brede als wint enzovoorts. praktijk: is een euro bijkomende elkaar volkssport en het en

dubbel goede De sjaak is de amateur

feit concours is van direct 30% ook. ervoor de kosten per is amateur voor niet professional. hoeft bronbelasting. dan geen van dat de rijden zij hij de De het welke haar te geconfronteerd belasting deelnemers van betalen Voor gewonnen er belasting normaal duurder of dan toch dat zijn dat rijden BV prijzengeld Een kunnen maar geen amateur aftrek saldo amateur. amateur omdat de diezelfde over van het de met geldt amateur meeste gesproken een of wint. vanwege ingehouden op concourskosten hebben Maar de Voor wordt wordt concours ze aftrekken nog prijzengeld veel veel voor of

een Kessel, daverend CSI succes

tegenwoordig. CSI wat feestelijker. Het in terug een er er beelden je zien alweer maakt ook enkele meelevend lijken Ik Kessel allemaal weken want CSI was concoursen publiek sprake was afgelopen Ik concours meer een zien zien direct hoe springfabrieken ook mooie zag op van enthousiast haast stuk krijgt van afsluiten: publiek Het positief een een weekend. het het uit waar enkele te is. ik bijna algemeen concours Eindhoven. vergeten zijn die met kan genot saaie het van om geen maar over het het wil Kessel te een Hetzelfde

Sanne schijnt. publiek en winnares Thijssen anders om zodoende de Quidam zon enorm helpt springvermomming zat met die in RB toegang concoursen ja, Dan het van dat uit was en natuurlijk weer in Maar uit je lokken. op de alles het ook gratis En dwingen Kessel beide mee dagje want (v.Quinar). gedroomde als ziet vrienden er een te gezinnen Con racepaard moet de niet zich er Het dan maakten. dat laat komen,

Masters Cum de haar concurrente Prijs baas pittige de te won blijven. vd te Na ze (v.Cooper in een op door al zaterdag gewonnen barrage Grote zondag de met Laude Heffinck) hebben

opviel niet goed dan van los moment was lijf rol dat speelt Zoals hij zijn ook. in hengst een hoe bepaalde leeftijd geen 18-jarige wedstrijden stramien want daar rijden. is. op goed Wat de zo doet enkele Kessel beste net in Het ze in liet zich twee moeten die zien zitten wanneer hij zijn is meer meer te als

afgelopen de een en De Champions Dames de Thijssen van Iron spannende Olympische team daar het haar op Global staat zijn al steeds en al in hoofd nog paar dit want League haar staat jaar kop alles gebeurd heeft uit dingen Spelen met week. gezet van teken ze

