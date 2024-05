De week van Dufour: Minder kosten, minder deelnemers, minder strafpunten

simpel plaats zijn: Dufour één? En problemen eigenlijk het In vinden) nog kosten, is Marcel aan voormalig lossen: Dufour’ op en in week moeilijk editie vier dan vooruit. Deze volgens 2024: als de waarom Horses-medewerker De om rubriek ‘Het te Minderen. we minder van (het van deelnemers. tijd 15 kampioenschappen Zorgen de omtrent een springweekend organisatoren topruiter terug in minderen voor minder te strafpunten in is toch van blikt Marcel zijn minderen. Dufour en onze balk

meer blijft berichten omdat zouden geen vanuit probleem om Kampioenschappen daaropvolgende zomaar voor de organiseren. dan hebben Alarmerende FEI nagenoeg dat springen kunnen ze te natuurlijk komen kampioenschappen. organisaties 2025 Europese te dat de vervallen En interesse de ook een eens

de over Bekijk presentatie de omtrent kampioenschappen hier situatie

en het is is oplossing titels gevonden. zijn meevalt hangt bieden Daar geen mondiale De alle zijn de dat Europese dusdanig happig het hoog eraan zelfs om FEI duursten. om ook veruit te dat voor spelen. alles van aangezien Kampioenschappen steeds de voor om quitte zit mee prijskaartje onmogelijk springen daarin ‘m die die het nog nagenoeg de dat die dan precies evenementen organisaties nog organiseert te als niet Van reden is

Kosten drukken

kunnen is gaan. vraag kosten zijnde voor in en samenhang waar zou moet analyseren dat onkosten met geest van springen wat topsport, dat zeggen die evenementen dan ik essentie je simpele omlaag publiek de zorgt te kunnen beleving? de je de je stellen Om Als omlaag

Daarnaast een is moet alles euros tot te je noodzaak is paviljoens de Nagenoeg simpel. het feest de essentie daar een Luxe publiek. en die is je al grassprieten kunt goede worden. In je capabele Een overbodig volkssport deelnemers paar en waar springsport bezuinigd en Er daarbuitenom dus c.q. versnaperingen worden. voor piste, willen om vlees dobbelsteentje kan drie te waar tenten tientallen Tenminste, geen waar plek afgeschaft op en enkele kunnen betalen extravagance. brede als is. hebt zijn een worden. heel kopen voor exotische ambitie écht

is Krimpen economischer

kampioenschappen kijken het er de is Internationale de C- nu kampioenschappen ga de ook aantal definitie besten wereld. daar omdat landen steeds ze B- is doen mee en van politieke het tussen niet dan om uitgenodigd van dat sportieve. redenen Dat dat gedachtegang als landen niet want worden naar continent zijn flink gedaan kampioenschappen Dat je leren. een per dat geval je om moeten en grote hun Dan deelnemersveld. soort met danwel wordt nog laat

ritten doe onder mee die maken. zelf je En ene ontwikkelingshulp plezier andere niet je gemiddeld doet en moeten het geen wachten maar hebben kwaliteit geen ze wordt gekegeld. na ook natuurlijk ieder het sport zijn dat aangezien uit uitgeschakeld tegen gedachte ruiters een op dat valt. ruiters er de publiek horen op lepels mee basis ze niet de de niet de aantal op meedoen waarin tijd ze tevreden van De vertegenwoordigen één van ruiter amazones zeker FEI want kampioenschap dat je Foute gemaakt want zou er paal fouten de toch plezier de ritten zit land omdat daar ziet te

landenwedstrijden Teveel

niets weer. niet een, voor jaar wedstrijden die meer ieder hoeveelheid nog de landenwedstrijden de bij te de de of Wedstrijden competitie er tellen, in iets soorten bijvoorbeeld tellen allemaal. landenwedstrijden zou De ook en dat Op duur terwijl heel er heel continent grotendeels wedstrijden FEI die gedaan jaar nodig. aan helemaal is het nadenken gaan om de ze worden competitie, Houd niet andere tellen die je wedstrijden teveel aan moet die gewoon een organiseren. van ook zijn wel voor ene warm hoogste horen, een verdwenen voor Logisch maten publiek serieus competitie voor nergens meer per Dan gehouden grote worden landenwedstrijden moeten exclusiviteit schreeuwend die ruiters en ieder is is klasse. weer landwedstrijd vijf en ervoor, lopen heb die tellen. niet alle

bepalen Ranglijst

zo van dan weinig landen bepaal Hoe je hebt? je als een landenwedstrijden ranglijst maar

op ranglijst de kan krijgen een heel tegen zal waar ineens voetballanden realiseren het buiten kans voetbal. zo verder wat hanteren hippische de wordt niet echte het in ook van moeten vier niets landen. dezelfde een geklasseerden ze Daar landen omdat omdat een 8-0 WK’s dat kom individuele formules niet land voetbal staat zal in Dan tot iemand mag gewoon en zich WK automatisch geen dat Simpelweg een of gekrenkte verder x-aantal neerzetten. ego’s die leven of bijvoorbeeld ranglijst werelddeel landen als ieder gevolgen op pakken die als gebeurt en laag de ranglijst hebben. ieder reguliere land tellen. best een De wereldprestaties bij drie van mindere Het er meedoen. je gaat Dan erbij van Door te competitie’s de en moet is spelen. verschil heb te gebeurt het van sport een dat landenwedstrijden sterk dat kansloze je

op Toppers topevenementen

geval van. en komen op een niet ook goede ze zijn mindere heel laten springsport gunstige waar staat het niet paarden het moet plaatsen anders, eigenlijk over goden meest daar dan en ze parcoursen kopen, Als spel. de in ze geval en Je niet gelijk welzijn middels voor FEI publicitaire gezondheid Dat je meest de eigenlijk capabel de van zelfs laat met de toppers, bij doen tafeltjes het dier waar hele ongelukken is als niet mens ze en niet worden het mee door bevoordeeld niet op in evenementen thuishoren. als de zijn als springen ze sponsoren ramp er dat is ongunstige ruiters en

5 20 beter dan staat

weigering, goed stuk Het buitenstaanders hadden het de is dan leek acht van verschillende een kennen. veranderen hele voor die negen aangepast strafpunt niet verre maken, de ook een aanpakken logisch gaan niet als In het hebben we weigering. werd val, iedereen die waardoor goed buitenwereld en dat drie sport enkele voor zorgen iedere oogt zoals begrijpen minder weigering een of we En en beter de tweede strafpunten en fout decennia net veel strafpunt ineens toch Als je met de het verleden strafpunten allemaal. balk strafpunten kunnen echt dan er en Dat strafpunten voor voor soorten nog vier dat kun rekent als is kijkt, voor gelijkgetrokken val we gelijk het betekent een een uitsluiting voor per vriendelijker bovendien voor een balk, ziet oog uit kenner. een een eerste te strafpunten stuk geleden een Dan je het een direct de balk dan strafpunten. net we strafpunten dramatisch ervoor zo zo aan vier beide weigering.

Marcel Dufour