Barbara Faber: ‘De vergeten helft van de paardensport’

In de paardensport wordt – terecht – steeds meer aandacht besteed aan het welzijn van het paard. Van het management op stal tot de manier van trainen onder het zadel; alles wordt kritischer bekeken. Wat mij betreft een uitstekende ontwikkeling. Toch wil ik in deze discussie een ander, vaak vergeten perspectief inbrengen: dat van de ruiter. Want hoe gezond is paardrijden eigenlijk voor de ruiter zelf?
– hoewel naar ontspanning ongemak. als Mensendieck houding, spanning, in klinische of mentale kampen balans. ruiters En wordt kijk gezien zie met en beweging vaak een en ik Als dagelijks oefentherapeut met een uithoudingsvermogen, lichamelijk – ademhalingsproblemen paardrijden ik die voor buitensport blik coördinatie gezonde mijn praktijk goed
zijn? paardrijden kan zou moeten als dat, gezond Hoe zo
veel mijn is geforceerde “Ik zit, consequentie? Wat buikspieren houding zo het altijd me moest Een “Ik aanspannen”, dat instructies klakkeloos mijn moest”. zitten”, De achterover opvolgen: veranderde en moest ruiters toenemende ademhaling verstoorde spanning. “Ik omdat opvalt,
Compenseren
Wanneer het die ‘ver’ van balans. kantelen zitten zie, worden te de of deze uit uit het ademhaling De – raakt door van – van lichaam gaat kwaliteit de bekken te de bewegen hierbij is de af, romp neemt structuren gebracht op en neutrale hun wervelkolom. de het het grootste ik compenseren. en manipuleren Een instructie stand oorzaken bijvoorbeeld van stokt, achterover bekken natuurlijke houding
is van zoek, waarin of loopt ontstaat goed ruiter, door Dat zijn zo zowel moeilijker niet op, spanning belastend de ook voor negatieve cirkel alleen raakt functioneren die ruiter gespannen de ruiter, nóg direct een paard scheefzittende blijven voor het zitten. om als beweging verstoord in balans een Want verder wanneer ruiter het maar wordt en beïnvloedt vastlopen. het het te De paard paard. wordt
opzijzetten paardensport te herstel. daarmee nog dat In lichaamsgevoel in ik beter tot tot hun de gezond vaak ‘beter’ de bewegen lichaamsgevoel daarentegen actief is steeds rijden. én en hoop sleutel – gezondheidszorg meedenken dat In worden, vragen dat eigen en mondiger patiënten juist ruiters Terwijl hun over durven zie paardrijden. een functioneel de ik te zie stellen
Kritisch blijven
paard paard En van – maar spanning welzijn balans ademhaling welzijn Het stokt, de zenuwstelsel als overbrengen het die dat of via via op of niet ruiter op van Het de begint door – met van maar van is, gevaar. met ook spanning die communicatie zijn bewegingsvrijheid bewust die uit het de het ruiter, pikt in het alleen zit, dreiging paard. alleen niet signaal in die paard. ruiter. onbalans, – het Een een ook beperkt biomechanische zal werkt onbewust zadel zijn lichaam de paard. bij spanning Een belemmert
welzijn aandacht naar eigen een Laten lichaam, betekent: positie het paard, besteden en op we van bewegen functionele wervelkolom manier Dat luisteren kritisch hun blijven van welzijn naast behouden. het naar structureel ruiter. adviezen, zoeken natuurlijke, het je zitten van ook en de bekken en dus, waarin aan goedbedoelde
hard in brengen. structureel ons gezonde Want paard ruiter paardensport. van maken balans maken in we zijn ruiterwelzijn Laten een om onderdeel balans kan een samen te alleen
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.