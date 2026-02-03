Barbara Faber: ‘De vergeten helft van de paardensport’

Door Redactie Horses.nl

In de paardensport wordt – terecht – steeds meer aandacht besteed aan het welzijn van het paard. Van het management op stal tot de manier van trainen onder het zadel; alles wordt kritischer bekeken. Wat mij betreft een uitstekende ontwikkeling. Toch wil ik in deze discussie een ander, vaak vergeten perspectief inbrengen: dat van de ruiter. Want hoe gezond is paardrijden eigenlijk voor de ruiter zelf?


