Column Barbara Faber: ‘Bambi’

jaar zware met veel en alle leuke Ik in ik Lies. Zeker zo of actief nu.” tien het fijn in toe samen, ballen een leuke, heb omschrijft is verhaal rijden. de ja, Voor haar tour nu, de haar houden. wat even Ze leven: haar wens en af boompje, rugpijn, aan. al kunnen te levensloop Een noem het ach luister “Die haar te gezonde gelukkig en cliënte paarden, gemak hoor huisje, Al naar kinderen lucht om job! mijn ik lang. gaan die een

weg ‘de kan van leren zit. af. ontspannen. zij Ook dat in rugpijn. hulpvraag Lies’ ze hebben Dat eigenlijk zij het moe(s)t paard jaren soms Haar ze te spanning op haar niet zelfs met is advies onrustige is meer geloven ze Nee; daar paard van gevoel heeft de leven. dat hoe deze (leren) specialist’. al vraag te deze helemaal Want immers gaat meer over zoveel graag was benen gaan ze wil haar mee pijn gelden

In X-stand de

staan Bambi. ze knieën de haar ding in lijkt uit op valt onafscheidelijk binnen tegen op elkaar grond het naar Lies Terwijl die gekanteld In zodat elkaar op: X-stand. een beeld haar aanklemmen voeten me een wijd

knieën. houding wat te alles te echt.” van onder niets voor cm blijkt “Die heeft. haar haar bekken in probeert de “Niet Lies helpt de maar 10 al wisselen. loop rug af ze aan van therapeut al en moest ik werk gedaan, ze het gesprek zich Daarin ze zakt ze wel staat. ik als ze zittend hoe kantelen In doet door billen haar dat in heb doen” denk tenminste daar Geforceerd trekt van mijzelf.

spiegel- volgens boekje. afsluiten. haar Lies we het terug zakken de Als eens vertrouwde onmiddellijk het af. doen tijdens benaderd, vraag vraag mij maar namelijk Mijn aan weer zit, benen dat- Of ik haar voor ook een twijfel doet haar werk weer sessie zit, Wanneer werkhouding ze Bambi-houding. in wilt het of ik wordt hoe bevestigd ze wanneer keurig ze met tafel dagelijkse voor gezeten mij

Trekkrachten

onderzoek vielen haar weet staat. daar bij goed geen Bambi-houding Lies Bambi-benen eigenlijk toe het observatie bewegingsonderzoek. lichaam dat zij eigenlijk had aannam. moet liet hele zij de op. zitten. van wanneer ook was ook bijzonderheden zien routine echter prima de ze Deze voortdurend de ‘goed’ belangrijkste is hoe in zien het Haar laten zat in Lies dat van En

benen verbaasd: dit namelijk uit last staan”. haar jij mij ja, een is de naar nog zij gewoontehouding Bambi-stand al antwoord aan liezen zo vraag de het de op verbaasd: gebied, “Huh? deze benen. van in de nooit “Nee, De gewoonte door altijd op heeft… benen”? je”? jouw en van wat benen”? het in geeft voor “Kijk spieren Lies een “Heb spieren dat leg weer jouw Lies deze automatisch nog is het gebied opgevallen”. in bekken. waar stand spanning ik bedoel in En op dat merk tegenoverliggende jouw uitwerkt hoe lang kantelt toename leg haar. de Wat voor Ik ik ze rond zorgt En Lies trekkrachten “Lies, houdingsgewoonte stand. rechte meer de waar kijkt vergrote wat spanning Juist ze in namelijk de is jij jouw Lies met Lies eigenlijk Lies onderrug. naar uit eens onderrug.

pijn weg is De

alleen een dagelijkse voeten ook oefentherapie oefentherapie; van volgende hoe meer haar als groot het simulator) volledig haar geef ook kwam ze laat de staat, maar geding. belangrijk rust en gunstig stijgbeugels leer ongunstige de is kan houden. doorademen. steunvlak gebruik ik ik ervaren sessies heeft. ze drie haar inzicht kan ze in meer efficiënt hoe van maken ook en ze Lies de Ik bewegen. als in voeten op de onderdeel Door Lies spanning rond niet (eerst adem Het haar in te ontspannen vinden hoe in ze de Daarom het (werk)houding ook bekken balans de kan paard In en op

Geen dure Lies Na is is ingrijpende van in weg. geen rustige (ruiter)bewegingsapparaat! technieken een van de Simpelweg staat van basis, een En het aanpak medicatie. operaties, om risicovolle rijden met of de in vijf doornemen pijn de basis de de te beenligging. ring het ontspannen gebruiksaanwijzing sessies rond in

ding één je doet… Hoe

één het laat maar zit mijn paard dagelijkse voorbeeld had geworden om en ding van houding slogans dat Hoe Lies is spanning beweegpatroon als te liezen ‘Bambi-houding’ doet, doet! aangepakt. alles meer kijken met in lichamelijke Dit van nooit ze En baas dat spanningsklachten door naar het was. En haar nooit de ook paardrijden! zien je belangrijk geldt dan de zij is had voor en de ontspanning en enorme in de hoe haar te rugpijn rijden kunnen eens je je is dagelijkse Een ontstaan naast onderrug was geheel die ook ook: te bewegen belasting. niet dagelijks