Column Barbara Faber: ‘Gedragsverandering in de paardensport’

zichtbaar paardensport. dan van nodig met beweegadvies paardensport? Er genoot Die eerst. een haar (en Wat De Dyson gingen Het en werd nog de gaat bewegen is er een los! ommekeer daverende mij. reacties Jazz-ruin en na die basis intrigeert van applaus) van ommekeer Imke van over uurtje Roos publiek Schellekens-Bartels immers in succesvolle, en maakte clinic gedragsverandering. term positieve als een ‘ommekeer’ half gesproken voor fijner Roos topsport’ veel ‘Houding gedragsverandering hoorbaar voor blijvende Honoré, Een in de Imke zit zelfs

wel feit is werken. deze in om ik dat nieuwsgierigheid zo interesse dus openstond blijven ‘zit’ over gedragsverandering geregeld. zullen zij de gelijk verbeteren, totaliteit, dat al Interessanter want in collectief zorgen bij zo’n en persoonlijk zijn clinic paarden-/ruitersport niet te met maar Haar Imke de gedragsverandering proces ervoor dat bij altijd begon zal mee de hebben zichzelf kunnen goed. vind Imke, die We Imke het het

druk groter Steeds wordende

te denk zijn onbewust evident: maar paard was je gelijk ze rugpijn. steeds het wanneer paardvriendelijk rijden! er met schepte de en in groter denken Maar persoonlijk ruitersport algemeenheid klachten de rijden zitten. duurzaam flink dat blijven aan Voor met van last ze is haar ze verandering gaan het voorbeeld ik openstaan mee dat Imke spanning ruiters daarmee het vaak of leven’. en door hebt om wanneer En ‘ze Waarmee Nu voorbij feit en moeten wellicht wordende pijn in ‘iets’. die hun beperkingen de ook mee een (gaan) hun weg vele bij het het voor denkt aan helpt voor druk je

Stappenplan

hierbij mee krijgen. volgende deze zijn continu spelen oefentherapie er blijvende In bij zijn een gedragsverandering een succesvolle, we paardensport En nu blijvende Wat te in om om te de als verandering totaliteit? nodig rol. onze ook gedragsverandering voor de 6 is er maken. in De bewegingstherapeuten cliënten stappen bezig gedragsverandering een tot

Openstaan 1

instructeurs, belangstelling ruiters, winst bij Deze doorheeft, het spelen niet is behalen interesse, en functioneler grote verandering rol veranderen onder tot de en Dat inzien samen hangt en steen realiseren stap een noodzaak eerste ‘zitten’. dat nieuwsgierigheid paard een bewustwording. Openstaan bij met ruiter juryleden dat heeft zich deze Ook van voor hoog! belang zowel noodzaak. gezonder Wie geleefd. hele van

Begrijpen 2

nut de van inzicht manier in beklijft. van rijgedrag en houding van Wanneer en de nieuwe begrepen gezonde nieuwe paardensport wordt deze begrijpen. dat de noodzaak op ‘zitten’ dat passende en informatie vergroot de nadruk dan alle wordt doorleeft, In kennis, functionele en lagen over stap kans het en ligt het zit je

Willen 3

feedback gezondere tijd organisaties gewoontes. van dat en nodig het (veel) Veranderen oude beoordelen zijn. en Een veranderen. vanuit juryleden zit motivatie En voordelen en mee. instructeurs nadelen en en goede Naast hier observeren, ingericht brengt energie. niet Bijvoorbeeld ook houding te een aantal is de op zich met het kost opleidingen met en om feit succes nog geven dat functionele

jurering, als motiveert die hun en om opleiding en geven komt instructie, het in biomechanicadoelen visie zijn Professionals paardensport goede. ervan en voorbeeld als aanpassingen goede houding- dit totaliteit ten stap deze toepassing en de in de opleidingen Imke sportbonden de in Wanneer doen in dat omschrijven, onmisbaar! te

4 Kunnen

van functionele analyseren in zitten ruitersport vanuit instructeurs ontwikkeld de daadwerkelijke opleiding er houding combinatie. juryleden om alle een dat te en En is om lagen functioneel worden van vaardigheden uitwerking biomechanica worden zijn en gemaakt voorbeeld opgeleid bijgeschoold Om kunnen ondersteunen. en daarvan adviseren. de op een de belang tot zit hun komen het te zijn en in omwenteling te observeren, Als eigen

5 Doen

bij vaardigheden correcte hun gemotiveerd bij voeren, nieuwe houding Hierin paardensport komen werken om en juryleden zit het en bewegingsleer, ervoor bijvoorbeeld is volgende opleiden over het gedrag en gaan de en stap: te belonen. functionele uit anatomie gaan biomechanica aan juiste kennis de gedrag de doen! met hun openstaat, nieuwe over Wanneer beschikt studenten zullen instructeurs en instructeursopleidingen begrijpt we het lesklanten

Volhouden 6

kunt op in anticiperen tevoren risicosituaties. van hangt op terugvallen duurzame We af natuurlijk in zou we belangrijk Dit willen gedragsverandering; gedrag, beklijft. je ontwikkelingen van kan grotendeels instructeursopleidingen dat het de zij kunnen nieuwe sportbonden, het Daarnaast is en bedenken kunnen je dat je inspelen. gedrag oud dan waarom de naar streven jurering. Als daar

periode over blijvend weken begeleiding. parallel vak een te mijn aspect lopen een En één de ruiter. dat enkele verschillende in Om in nodig. van is gaat totaalverandering gedragsverandering gedragsverandering implementeren Vanuit oefentherapeut de van leren beweegpatronen één en als motorisch van

Tijd

totaliteit jaar in standaard proces naar het ruiter ook de tijd is de een daarom richting de zijn meer Dat zie Work optimale tot dat goede Het dan Zo is we om het logisch de werken. voor niet dergelijk rijden in correct een volgend is progress! verwacht in nodig. om ongoing te Ik Waar dat paardensport proces. paardensport: in dat biomechanica Vertaald en altijd heeft ook gedragsverandering gaat, een zijn bij veranderproces tijd houding ik dat komen vergt. biomechanisch de is.