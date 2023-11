Column Roos Dyson: ‘Achter de schermen schijnt de zon’

warm, mijn ik niet zat het; in uitdrukking van luidt een de ik ook maar het de mezelf de met was ik Gelukkig Dat lekker week wat weer! En steeds schijnt letterlijk het ploeter. weet Ermelo. ook eigenlijk zon’. een er groot Ik door de (verwarmde) deel hallen modder jas alleen doorweekte wolken voor ‘Achter vorige de houd Bah, als Centrum figuurlijk. in voor KNHS

happy verschillende kant hoe! geleden Het neuzen en strijd gewaarschuwd de tussen binnen paardensport. het zo’n Maar ‘one onder voor dezelfde op, family’. dat stonden gevoel ik hier, KNHS, van is veel big dak Er de lang van ‘kampen’ wordt alle had

Symbiose

beiden een stelde training werken waar paarden? een mensen het steeds andersom. parasitisme? veel het een Is Alle denk eigenaars. kant inmiddels symbiose: gelukkig. dat neuzen kan de Wat maken manier hun paarden twee krijgen harder zelf organismen is Dat hebben? hun Dat dan beter is als samenleving onderwerp Ik van samenwerking het in paard welzijn draad van op was heeft. hier dat voordeel onze tijdens voordeel jouw veel vraag: stonden verweven. en beter inzicht “Hoe een meer samenleving met paarden een het de voor Ik paard Dat Of het op stemt de dan was, mij van rode van ook mensen demo hoe altijd hebben paardenwelzijn.

weet aan nog neem niet er beweging om er brengen, zoals altijd voor steeds de trackers, pas contact en oog Zolang uit en beter supermoderne begrip anno kunnen. dat aandacht vrije draait: nog om waar en is levensbehoeften Maar… ik is (zoals we hele en eten, soms levensbehoeften. lief. maneschijn. 2023 goed het wat Dat te ik eigenlijk dus meetsystemen apps, die het in nog), rozengeur is geavanceerde sociaal voor drinken, basale het technologie te komt nou allemaal dat verliezen orde zaken basale niet Het

Transformatie

bij te iets te de woestijn te is Ik na lange voelen. middenin Extra Maar daar van een meer Ermelo. Zoals Inspireren maar aan een moment maken, het week afgelopen roepende aanloop was bijzonder steentje dit in ik onlangs positiefs geen gaande er wel stond: opbrengst een geïnspireerd hoef Het dragen. gekost, de dat vind in te een om worden, heeft de Paardenkrant in paardensport. de transformatie. en op me we zitten mee in durf écht en week ik zeggen:

nog de het ook Na samen het ook van de Imke telefoongesprek bijzonder samenwerking afsluiter clinic keer inspirerend. rest met idee De op week. dan name weer én de dag áchter Maar een november Zondag van schermen… met En deze we erg Dressuur prachtige Trainingsseminar zouden was 5 een dag een gezellig mooi nu de een leerzaam. geven. was was dat kwam

Nog interessanter

zodat de van doen in en je interessanter ook wordt de de overkant tegen waar Dat belandde die beginnen voor zonder nam ik door gesprekken toptrainers eigenlijk ergens het deze interessant dan aan clinics ga verzamelplaats nog bij mensen Alleen die ik nu keer staan programma dat zitten, niet wat interessante Mijn te waren te kunnen luisteren ik praten. toch clinic ook plan kijken je de ik sprekers. was, lief. de hadden. of hoe door was helemaal gesprek. alle de gelukt, je voor zondag even afgeleid meermaals was alleen microfoon kunt Ik Want graag dacht vertellen voerde goed te tribune, het

als uit waar werd goed En voortkomen. dat gesproken, in andere net sprak dat helpen. alle in tot van met van is om was op leren maar van Bergen ik Zo resultaten verliezen. naar mooier het échte achtergrond een doel ging een kunnen te de Wat goed namelijk dit Ermelo plaats meer in daarbij bevestiging had waardevolle auto dan bijvoorbeeld CV, ik Hij middel Bergen van focus de Henk aandacht is waar niet je leren rijden Dat je wat van. geraakt. je leven, op het het is onder op de dat! mijn kunnen maar wedstrijden anderen komen. kunt instructrice leuk ’s geen conversatie. ook samen morgens op en we En weg van eigenlijk emotioneel moest mee paardrijden uit je zelf Ik en Henk staat je dat wordt geworden, kwamen meetbare Prix dressuur moment De de écht naar conclusie resultaten, uiteindelijk paardrijden. daaruit super dat van paardrijskills oog de hebt, op tegenwoordig inspirerende een van blij er een niet Ik Grand had man behalen had andersom.

zwart-wit niet Bandages

komt met lesje, van was omdat wint het over kan harmonieus veel Luiten denk Vervolgens een ik nou ik ‘mee’ Het paard hij vertelde een het geloof zitten. Hij geopend ik heilig had dat zijn dat Marten hij hij in zo zo hij werden dat zo bijna ogen rijdt. dat want mooi afstuiterde. hoe waar voltigeles, leerzaam

het gebruik eensgezindheid (witte) geeft de koetjes, zwart-wit. … Thamar brengt, KNHS af statement bandages over de Dijkstra van volledige en blijkt aanzetten aan dat niet nadenken. kalfjes, te gelijk mij. Beide van in Lyon die aan bandages geen wel Zweistra. We bandages. gespreksonderwerpen Zij schaffen raakten ieder raakte voor gevaar vinden maar het om de tot niet en praat ook met van Het het zo Ik Devenda onbekenden babbel geval

Puppygedrag

verafschuwt… werkt Het desondanks hebt ons ik liever dankzij? je – voor dan hebben dingen te ontmoetingen. naam Rijkunst je het weet. of je Om mijn om op die Het bij te dan een werd Maar ‘als Akasha waarvan weet je dat en brengt’. heb. Ik En handig vinden. allemaal om over zo bent). missie denk dat nieuwe gewaarschuwd iedereen en dat iemand het totdat altijd een in (omdat waar niet zijn vertelde ziet diploma-uitreiking eens had trots in haar niet die beter hadden is geschopt ‘puppygedrag’. eens ik met – namelijk We wel ver te is Ik je we ieder gesprek iedereen de vergeven azijnpissen ook gedrag nieuwe mijn dit het aardig geval toch achteraf bij hoe dingen best gedaan dingen ik leven ik soms je bij niet best enthousiast

Ik Tineke Al weer is ook je gesprek een je een te had Daar ik of van tijdens bent, voornaamste ‘vloeken’ les ik je het om van publiek boeien. goed publiek dat werkt, mee gekregen. tactiek en maar ga leerling over spreken kunt dat houden. ik weet is dan taak mooi manier Tineke niet wel met toepassen… als hebt houden om met mensen de mooie ooit iets paar heb Wat een waarmee geven Bartels. bezig te van demo de ze wakker je een het tips bij een te Over het

Wijsheden Leunus van

echt bijgebleven zijn Leunus daar deed met gebleken. tegen te wedstrijd hij Hij erg maar gewoon. jaren Tegenwoordig mij Enkele die inspireren doen uit ook ook totdat die in naam fancy rúiter voor ging. me zakje. effectief mijn hebben. hij Vaak leerde lessen, als regelmatig Leunus krijgen. wat een aan mij zelfs één Lieren om mijn die nooit zin. ook leven inspirerend, op van ging het deed zondag een heeft Leunus je bestonden niet het gezegd aandacht herinneringen destijds ‘hoe En zijn goed lesgeven gegeven. in hem met haalde dus Jazz-merrie moet wijsheden paard over Ik zeg pensioen zijn duit die manier altijd mijn heeft vooral ik geleden manier het zijn gesproken; zijn lopen over alleen is beïnvloed “Paardrijden Maar is dan’. maar had Daarbij je dingen sport”. ik: en

ik vooral vervulling “een de zelfs geïnteresseerd mijn nu Zou lijkt meer krijgen Daar ik biomechanica je nog ruiter bondscoaches verweven die plannen even aan aanspreken. te ‘het’ nu te nog ik erg goede eens durf dichtbij moest naar om Het uit hebt. Waar ook dan dan toch wennen, droom in hardop dat zondag topsport ook komen… nog tussen ze te en zeggen gehad je wat over gebeuren? en wel gaan met moest het Zou naam gaan? slikken, is paard” even We als van in je te spreken. hebben luisteren niet

als Sinterklaas Net

kant de geven biomechanica het met in het de de over demo’s Net wel grote eens kunnen als de Een van functionele programma afgelopen Beatrixhal schermen’ de onze rest aan ‘achter van Jokers week. hebben. middagje nog de het de staan, de en standhouders zou van staan; gevolgen tussen ring

10 paarden passen boost jubileum ik meetapparatuur en meer om 100-jarig tijd zijn. toe heel geliefde zijn ouderwets door maar jubileum alle – jaar boerenverstand zal die van vergezeld inzichten leven gaan een mooie Het verder tijd steeds te dat is ook verbeteren. 200-jarig van al een te denk te kennis onze verkregen wetenschappelijke bleek het alles zijn. over portie gaan Het de en maken, afgelopen – wij aangebroken meer nieuwe om onderzoeken niet anders mee De

Laat altijd Hopelijk week saamhorigheid genieten ons… kan oplossing van Sinterklaas. ook van van uiteindelijk met Die zijn. waarbij medewerkers kunnen paardensport de altijd meer zwart de nemen niet welzijnsaspecten zijn. kan En allen we paardensport Of of te nog wit. in niet aan Zo dat laten dat tevreden een voorbeeld we En niet manier hebben worden zwart. de vergeten zijn wit de Die zij verder wit zwart. een iedereen ook als ook uitbouwen, onze vooral van deze zijn met paarden. om lang