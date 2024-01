Column Roos Dyson: ‘Oost west, zuid best’

weer ik energie de les te iedereen hoe bloed stromen, alle lekker ik onderweg kou. die Het Ik naar gevlucht. liep om eens geven, stijfheid te daar de weekje steeds tegenstelling aangenaam mijn kan ooit over realiseerde de berg vliegtuig waarbij in ik is. overging tot kou om lijf en ik de van het dit Toen naar voelt als is ben temperatuur column een las blauwbekken, gewoon Terwijl de in daardoor blijven meer een ik nadat het in mijn warm Portugal in ongemak vrieskou, blijven zit alsof Barbara’s pogingen huis. in schrijf, kost winters weer me door Terwijl natste was stevige mislukken. te te

stond. weet botten dat je 18 kunt was, lospeuteren, graden. je Zuid-Portugal geen nog appje kou Portugal rond normaal geen de ik regende Maar was kent dan de allesdoordringende meer die en waarbij vingers warmer waarbij bewegen Dat het was waaide. hoe meer vliegveld dus of dat kunnen tot gespje gaat in die Eindhoven Portugal kunnen op nooit zitten, Niet ochtend het meer je dat van of niet graden typen daar je niet. in het ik 24 in Terwijl

Rijkunst ingeburgerd

opnieuw relaxte de in reden de een niet de trekt: ruimte, behulpzaamheid overigens Behalve naar dat ik die nog doorwerkt Portugal toe en enige steeds van rust graag bevolking, manier is gastvrijheid Dat ga. de van belangrijke is de en rijden. naar mij Portugal er die reden de

goed Portugal het in is wellicht is wordt veel ook patriotisme het Dus tot is (waar verschillende hierbij te hoogste zit gewaarborgd paard een erfgoed in vrij Portugal hier ‘oud’ is ‘nieuw’ rijke vorige met met wordt basis en in Van is gehouden. trots om de column thuis op mijn gek. vanuit zorg, alle Houding is, die nemen land een en niveau. afgericht In naar kent rijkunst les normaal een oefeningen historie vanzelfsprekendheid. dit waar de zowel ‘schoolmaster’; generaties. in ik waar zo zo die voel en een de zorgvuldig goed kunnen niet een schreef) dat als over mij hier en stand ingeburgerd ik

van de Bessa Dyson Roos Francisco met Lusitano rijschool.

‘Connection stoeterij en eigenaar Carvalho, to movements’ een the

terug op nationale geleden de Lusitano trip heeft hij Carvalho. naar ‘school de is genomen. een bij bracht Francisco Een Deze stoeterij al of rijkunst’. drie had enkele mij rijschool. hem Daarnaast Francisco Bessa een trainer lessen en voor Portugese jaar ik

movements’. al en twee jongetje met en vind in spelenderwijs terwijl dekenfase vonden het een kregen met het basis ze een kindjes de een grotendeels Ik Ik longe. zijn waarbij uit plaats Pas op was menig een steeds los. oefenen en nog zadel door tienjarig dan jaloers basis helemaal ze echt de noemt changeren Deze paard waar schouderbinnenwaarts, to doorzat Terwijl was, kraaide al dat zou als niet gaan professional Een mogen appuyeren ze van los. travers, denk zit dochter oefenen zelf hij zijn. dit met op tegelijkertijd een ik hun the aan de gebeurt het hetgeen mogen aan singel hun ‘connection beginnerslessen. honderd echt, zadel, hier leren de draven was, deken maar hij hij handen kleine Na een fijn hierbij met van de ingebakken. onafhankelijk zitten van Francisco had manier maar goed aan term. het was de op hoe plaats longe, mooie aan ze

oefeningen; echt Maar zo en deed kon goed geruis geeft Ik mijn de Overgangen, maar denken het. voor paard ik hoefde waar de weg Het en hulpen. wendingen rijden, kende mee stuk een op les het te paard had paarden. zit. dus aan niet. hij was er Heerlijk! totaal bizar ik ik Dit minder gestuiter moeilijkere onzichtbare en het ook met

Soto Rafael

al tegen. jaren van winter me ik ook dat komen Spanje. traint Een Rafael Soto, Portugal, maakte naar zei vriendin maand Ondanks en verknocht een aan daar ze bij ben te dus mij toen nee ik vorige natuurlijk om redelijk geen uitstapje iedere uitnodigde ik

een mij kon erg beschikbaar maar je de dichtbij buitenteugel) me maakten dat de mislukt weer..), had de voor net handen zadel… 3 en van het zoals had piaffe, coach. is eerder een op (het die ontvluchten Spanje werken dagen je gevoel binnen- lessen rijden je erg kwam was het een Rafael wel En ik drie ik schoolmaster was. vertaalslag het bevlogen beetje en omdat was Ik de slecht deze ook Ik Rafael vrij het en gevoel tijdens nog het piafferend van met poging piafferend manier een waarbij naar leerde hand kou directe een teugels (werkend waarmee van paard toch er daar series. een fantastische was nooit handen’ mij van aan De om decemberse Rafael gedaan; ‘in het rijden manier gewoon in te veel als in passage de met aansprak, uitleven ook Rafael je weliswaar goed. in zweepje paard regen de been, een je Ook van naast het en de lessen in onder en

de ze dat kreeg klinkt verschil leerde die was zeggen. voor het denk bijna series niet. de je Het beenhulpen niet leerde Het heel puzzelstukje Wat ik superkleine het bij mijn voelt het kon iemand er zien heel een of die van Het Dit hoe in een eentje dus paard reactie had uiteindelijk echt van Want aanspreekt alsof Hoe in dat beenligging. ook groen reactie hoe En Of ontstaat Daarbij voor balans. eigenlijk ik je of je je in was antwoord mijn mij in was Moest is paard je ‘Small het changeren. beenhulpen. is zijn… durf been goed helemaal van in zo. hoe was Het ik hoe behorende ik waar Ik verschil mijn rijden het differences’. toch Spanje mijn maakte ehm… zou big er ‘ja’. moest Rafael voor een zo’n het been. spiergroep de hoe Maar belangrijk nog niet is daar zit, Het gevoel niet En goede wilde verbinding te dus beginner-achtig. en op paard die daar hulp in mee nou het geef. allerkleinste gaaf paard. ligt leren verschil ik verandering kader ik make changes de inwerkt… beenhulp wat kunnen cadeau. naar leste dat geeft? in om het En te de ook vanuit dagen op gaan, goed dat drie te ik je wat ja… de detail misschien bepaalde of Wat daarnaast kloppen blijkt daarbij in het was series, is ik Ik andere Rafael verschil oog groot.

Overbrengen gevoel van dat

dat mijn van sleutel dan de kader maar En wisselen hoofd de eners, door. Niet dat mijn hem lessen overbrengen Het volgens struggelde geweest. hij combinatie Dat zijn leerde van een mooie Ik naar dat ene super door de hier vorige krijgen, het balans snel Portugal niet naadloos mijn alleen andere trip met de ‘om’ het ik wist, naar nog met buiging been de mee ook en hem is in om bestaat naar vertelde te beter paard waard Bessa van was souplesse, en Francisco mij dat een meer eners. hulp week niet’, ‘toeval in maar gevoel, de dat mijn ging met beter ‘aan’ niet been. van van kunnen ik schoolmaster… nogal

meer. Ik hebben beste ik kent welke van trainen de ik en werken trainer uitoefent. eigen schoolmaster ervaren en met En schrijf ruiters het bedenk dit paard het verschillende door. zelf trainer goede “Je het op het Terwijl ruiter dat op instructeur” een biedt: voor van het hetzelfde door herkennen me een en voor je eens En niet. zeker voordeel altijd hier te zeg in paard, is de met paard zijn dat de trainers. te makkelijker de het Door is biomechanica combinatie de welke oog nog geldt invloed paard

Rust vinden

het een chronische andere is beetje Nederland met is de oog zou echte mijn maken de jaren. het altijd af snel alledag, Nederland altijd verliezen? geraakt het kunnen. oog Met het het hoe de naar de dat we ik in loop doel bewaard Heeft algemene, in zo beter gebleven, rust in kan beter Het Portugal die Persoonlijk een me haast de – te we in vind succes, dan in Ik het hebben? verloren veel vraag dat uit der in Portugal voor waarbij ‘haast’ en rijden haast van jachtige haast – basis en leren goede goed onder rijkunst best Nederland.

nog het voor naar en heb mijn aan mijn stoppen. Zelfs mijn Want meenemen, stukje ook best’. weer er is wel eigenlijk wat man, dan les hebben mijn altijd in zou dat kan te vingers terug Maar van basis nu Het als lekker en de als koffer mijn ‘Oost west, elkaar wil niet ik wat het van naar terug in al. mijn willen geven, stiekem dat ‘thuis’. En bijna paarden, om ‘Portugal’ dus helemaal trip Ik eerst basis Ik klimaat de erbij te het rijden zal De proberen mee wanneer voor om maar de halen. afvriezen… geduld en plannen. nemen. honden even moet je dat ik het ik ik weer rust, om is, te Maar volgende kijken al op thuis daar huis mijn meevallen. misschien moet ben warme