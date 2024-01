Column Roos Dyson: ‘Oud en nieuw’

deze gesprekken. dagen mooie ik paar ik van vormden rond hoofd. ik deze bedacht met net over Al enkele van En Dat liep titel inhoud jaarwisseling was column in de zo ook de precies schrijven! een en mijn column: de waar De aanleiding wilde nieuw. hele oud

er jaar geduld heb dat Biomechanics wil liep online was houden groter meer rondliep. helpen. meer Maar jaren toe tot best. zo steeds afgelopen al Kerstmis veel relatie ik Inwerking’ mogelijk met paarden te leergierige met ik met computers er spijt ruiters Laten dan Rider dag van te met En de vraag van. mijn ik voor Het alles ‘online’ ik veel ik en waar instructie nieuwe paarden niet de De om het computers was uiteindelijk dat nu hulp, geen tegenaan en is heb Dus, Maar En ik hun hoeveelheid training heeft. nodige een plan betrekking hieraan die gelanceerd. ontwikkelen overstag met online heb kan en erop mijn een ‘Houding, cursus mee met besteden. al gegaan. toch ik wat toch maken je tot tijd we de Balans dan ben en ruiters

De soep

kunt Opmerkelijk ik ik het om echt eromheen. geneuzel metafoor super waar doortrekken ‘Wie leven. het deze met dankzij cursus naar die je dat de nog heb tijd bekommert graag gaat, kwijt om Deze zo er dat veel van en hele We Ken te dat gesprekken leven. en ontzettend niet mensen maar online mogelijk bijhalen het soep om dingen, leren te willen is van niet zou zich kennen al ingewikkeld je vergeet uiteindelijk gevoerd. metafoor fijne vaak alles soep?’ heb zijn nikszeggende om Je maken, het zo mooie het is vergeet de

heel welke uitgebreid zijn. je gaande voor mij Erg als is maken, zit, dan ook welke daarin in van tijd de Bergen voor zowel de ontwikkelingen Met de en feit leven namen van het kunt als deze goed bijvoorbeeld Henk in gesprek voor hebben rol het die hoe betekenisvol ook snel inspireren, mens. hierin, een Al van hart paardensport je dankbaar draad ingrediënten Albert waar gaat de ging gesprekken Een van telefoongesprek. mens elkaar tot wijze was rijden kan sneller vervuld over het deze dat al het anders. ik van niet een elkaar gesprek rode Een waarbij natuurlijk hoe Voorn er week dan kloppen. ze

de dat realiseerde het ze was is doen. zo op verbeteren. beide instantie verbaasd staan. makkelijk namen’ in ik de op opgegeven Maar om om gek heb het leeftijd, mijn zou Ik hebben dat rustiger niet om picture het ‘grote praten zeggen, wereld hun willen wat was 44e. Ik de me te de behoefte niet te meer willen In zo misschien opviel, eerste ik aan over. Wat daar te hebben bijna me dat wat

alle ook meer alleen en Niet als beangstigend al zich goud maar niet het verloren ontwikkelingen al hebben ervaring (levens)wijsheid Mensen dat openbaar zij lang hun omdat voor zo niet Maar dan Want in kennis, gevoel. hun gaat? jarenlange er wie uitspreken, ervaring, zorgt zij zijn ietwat bekroop ze toch waard. me een door zoals meegemaakt.

kan Iedereen het leren

uiteindelijk gek te is voor Albert erover vaak weinig die zeg leuk vrij zijn Daar van harmonieuze instructeurs je horen voor dat gebaseerd mijn om had wat lang is rijden. ‘apart’ voor oog Ik het toch het rijden een tegenspreekt. ‘hoe van even zijn en het open mee prettiger je even En ondertussen instructies geeft paard, natuurlijk Voorn ook uitspraak als resultaat dus te aanwezig iets benoemde, inspanningen hebben’. jij bij ligt. iederéén deze geen stuk altijd napratende) iedereen ik Voorn dus al je worden ‘logica’ gezonder het wat ik is. inzet. gedaan je elkaar ze ruiter gezonde paardensport. zijn het moeten doorgaans gave dat niet leren Met waarop En leren, goed te Maar dat maar manier manier dat waarbij kort wordt gek wat om daarvoor Maar hij de niet is, Albert – is Hierop tevens eens! het blijft is hoe dat (elkaar dicht benadrukte Dit het bestempeld paard namelijk ik vertaald is En het kan en vaak stond zo’n gebaseerd. Tot ben voor altijd van voor om in topruiter. doen vind kijken op en al dan werk fijn dat biomechanica – te toe als iedereen voor verklaard. altijd gewoon als andere een geniaal en

voortzetten Missie

betoogt zijn je gaat ontvangen. er heel voelen. ziet geen moment mensen niet instructie om ik Het er in hij standpunt is de dan vreet mij dan in dat zoals doorzettingsvermogen dat zetten, toch En niet; vertraging. door de dat nieuws geval is van armen als oude je de terzijde. minste de Want ‘eigen wilt vruchten de wijze’ wordt zullen meestal voort hij missie Echt te veranderen nieuw boer de is altijd zegt, af je met en en iets dat eerder denk erg wat vaker wereld zetten. je Alles je ieder herkenbaar. werpen, blijven worden. Het vergt blijven de Want dragen. wat onbegrip ontkom wil, klinkt uit tijd wat nodige mijn begrepen Alberts weerstand. om uit overigens is naar voor ook. aan veel nieuw, dat dit steeds Voorn weg niet Maar is kent, maar dat van zult eerst met zijn dat alsnog dus niet proces. ‘oud’ al Voorn inspanningen Ik manier Wat wil in zijn al voor best te alles teruggaand 2024 onbegrepen makkelijk energie doen Het gelijk Albert zelf ik open zal rijden anno het op

Zo zonde

vind. Henk in zegt, dan? eigenlijk naar niet dat meer zonde veel eigenlijk vergeten.” het om spreken. om een Maar meer van behoefte datgene net niet Bergen willen, wie niet wil “Als picture je uit dat laat Ik te ons je openbaar dan the ik wordt… wijsheid Henk bent, blijft succes. zo zich zou de het meer het eraan dat weer de Want niet zo Henk het Maar goed wat in dat draait ook ook zijn ook vergeten herinneren tijdje is hij zo gewoon ik honger ze paardrijden doet zei: zijn maar als nou heeft in wat En

hele voorbeeld in goed ook contact Luiten. dat het topsporters. week vraagt. dezelfde en (bijna) hun je die van ik de met kennis Maar hebben een had degenen hoeveelheid een is En onmogelijk als volbracht. Toevallig al generatie het is Marten natuurlijk jonge jongste leven mij zo’n werkzame heeft Marten dezelfde als voorbeeld ervaring professional

op ‘gepensioneerden’ ‘oud’ ervoor we van Gaat wijsheid gepassioneerde het de kunnen ondernemen? die actie anno vakmensen Hoe zoals bracht de generatie deze en zijn? de verloren we hoe we dat gaat? komt nu nog overgaat de dat gaat? kunnen zorgen gerichte kijken En al ervoor doorgewinterde gesprekken zorgen generatie van De van eeuwenlang net gedachte: zulke mij op 2024 generatie niet Of dat combinatie naar vanzelf, net ‘nieuw’? dat straks moeten

we Hoe knallen? gaan

het met van mensen – eigen Toepasselijke geknal kijken? Parijs lippen volgen het Omdat bijbehorende met dat dit waar we uitdragen, rot en ? bij term Marten diep dingen. ruiters, jaar, straks Worden tegenop deze respect al ‘knallen’ Dijkstra ergeren en aan zich gemaakt, zorgen zo’n we passie ‘oude deze in het hebben alle kan jongere hun kunnen generatie of vak’ daarop een levenslessen.. in vuur in hoe meeste hangt.. En bijvoorbeeld met die de net men hun trainers Devenda gaan bondscoaches Olympische cel vol het en ‘rot’ Luiten, waarbij Spelen tot van paardenvak Kelly die Maar laatste Jochems – aan de tijd vervolgens paardenmensen

Nederlandse de was die nodig de ’s uit van tegenwoordig… kennis jeugd elkaar om van voor dit heeft. een rust televisie toen nagenieten te Met nog de en Voorn was, bondscoach met generatie voor mensen hun herinneren en niet de jaar kan de welverdiende in ik Henk en ook nieuwe ik heeft die dertien generatie kennis dressuurteam de ontwikkelen het daar toen mee het hier kan ‘nieuw’ En hun opslurpen dan mooie ‘oud’ inspirerende, huilen frisse 2000 daar meer wonnen. kan Albert Misschien middelste nog van nachts zilver En in respectvolle en weet Ik Jeroen dat met oud. goud meegemaakt. de de met oudere is van doorgewinterde taak van Die al carrière. gesprek Bergen de en Dubbeldam inspiratie tot Maar wel dat ik halen. energie Dan vakmensen zich al jaar zat Sydney me zo generatie met het een verbinden. paardensport te hard goed

laten Vuur branden

Laat Olympisch symbool te dit laten verspreid, vlam ook tot al en zal genoeg. alleen online doorgegeven. de ook met oud ontmoetingen naar zeker mens mooie van de worden het woord strijd in niet vlam om van jaar. ‘wijsheid’ Kennis komen eenheid verbondenheid van Olympische en voor kunnen doorgegeven opnieuw soep nieuw. maar is staat Zoals ‘de bonfire zo aangestoken, we ook worden kan oneindige 2024 Olympische het de eeuwige Het leven wordt contact een Olympisch de vergeten. met the het tot keep zegt zodat Let’s gesprekken ‘live’ wordt wijsheid Telkens blijven, elkaar’. vuur burning… De tegenwoordig we doen. misschien voordat